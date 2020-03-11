Soylu: "Terörle mücadele tarihimizin bizim açımızdan en tehlikeli ve en riskli dönemindeyiz"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi İstiklal Marşı'nın okunması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam'da "TEM Çalıştayı Açılış Programı"nda konuştu.
11.03.2020 10:19 | Son Güncelleme: 11.03.2020 10:24
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişiİstiklal Marşı'nın okunmasıİçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam 'da "TEM Çalıştayı Açılış Programı"nda konuştu. (1)
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Soylu: "Terörle mücadele tarihimizin bizim açımızdan en tehlikeli ve en riskli dönemindeyiz"
Etiketler : Süleyman Soylu, Kızılcahamam, Güncel
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