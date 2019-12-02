Haberler » Güncel » Soylu: 'Tüm nüfus defterleri ve belgelerinin dijital ortama aktarılması projesini başlattık' - Haber

Soylu: "Tüm nüfus defterleri ve belgelerinin dijital ortama aktarılması projesini başlattık"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürleri Hizmet İçi Eğitim Semineri'nde konuştu.

02.12.2019 11:05 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:10
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'da İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürleri Hizmet İçi Eğitim Semineri'nde konuştu. (5)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Tüm nüfus defterleri ve belgelerinin dijital ortama aktarılması projesini başlattık. Halihazırda 251 milyon belge sisteme aktarıldı, sadece 2019 yılında yaklaşık 60 milyon belge aktarıldı, küçümsenecek bir rakam değildir.
İnşallah proje 2020 yılında da tamamlanmış olacaktır. Depolama maliyetinden tutun, arşive erişim hizmetlerinden yıllık ortalama 75 bin belgenin basım masrafına kadar önemli bir tasarruf söz konusu olacaktır."
Soylu:

Süleyman Soylu, Antalya, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

11:40 TİCARET BAKANI PEKCAN KASIM AYI İHRACAT RAKAMLARINI AÇIKLADI (1)
11:40 Çelik kasayı çalanlara böyle seslendi: Oğlumun evlenme parasıydı, getirin
11:40 Afganistan'da Taliban, kaymakamın evine saldırdı: 2 ölü
11:40 GELARD'tan Batmanın tanıtımına katkı
11:40 Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Bizim 2035'lere kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyacımız var...
2.12.2019 11:43:45