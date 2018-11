Soylu: "Tüm Terör Örgütlerine Yönelik Toplam Operasyon Sayısı 2018 İtibarıyla 109 Bin 737"

15 Kasım 2018 Perşembe 14:50



15 Kasım 2018 Perşembe 14:50

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tüm terör örgütlerine yönelik toplam operasyon sayısı, 2018 itibarıyla 109 bin 737, tutuklu sayısı 12 bin 637, etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam bin 609 olmuştur." dedi.Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2019 bütçesine ilişkin sunum yaptı.Terörizmle mücadele kapsamında, amacına uygun olarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliği ve talimatlarıyla vatandaş buluşmalarına ağırlık verdiklerini belirten Soylu, vali ve kaymakamların başkanlığında gerçekleşen bu buluşmaların sayısının 40 bin 669'ya ulaştığını ifade etti.Soylu, PKK ve ona müzahir yapıların, yapılan bu buluşmalardan çok rahatsız olduğunu işaret etti. Soylu, terörizmle mücadeledeki en önemli projelerden birisinin "Biz Anadoluyuz" projesi olduğunu bildirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen proje kapsamında, terörden etkilenen bölgelerdeki 51 bin 500 çocuğu, ülkenin farklı vilayetlerinde üçer günlük gezilere götürdüklerini anlatan Soylu, çocukların yazdıkları mektupların, projenin ruhunu çok iyi yansıttığını söyledi.Görevlendirme yapılan belediyelerSoylu, terör örgütünün geçmiş dönemde, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı belediyelere doğrudan hükmederek lojistik merkez haline getirdiğini ve bu nedenle idari tedbirler alındığını anımsattı.Söz konusu belediyelerin PKK ile bağlantılarının son derece net ve açık olduğu vurgulayan Soylu, bu istismara "dur" dediklerini dile getirdi.Soylu, "10 il, 69 ilçe, 22 belde belediye başkanı olmak üzere toplam 101 belediye başkanını görevden aldık. Bunların 94'ü PKK, 7'si FETÖ iltisaklıydı. Aynı şekilde terör örgütü ile iltisakı sabit bulunan 402 muhtar, terör örgütü iltisakı ve kaçakçılık, uyuşturucu ticareti gibi suçlara karıştığı değerlendirilen yaklaşık 635 güvenlik korucusu da görevden uzaklaştırılmıştır." dedi.7,5 milyar liralık yatırım yapıldıGörevlendirme yapıldıktan sonra bu belediyelerde yapılan işlerin, verilen kararın ne kadar isabetli olduğunun ispatlandığını belirten Soylu, bu belediyelerde, aralarında 9 bin 666 kilometrelik sıcak asfalt, 18 bin kilometre stabilize yol, 161 kadın kültür merkezi, 2 bin 644 çocuk oyun parkı, 5 bin 191 kilometre içme suyu şebekesi, 4 bin kilometre kanalizasyon şebekesi yapımı, bin 649 taziye evi olmak üzere toplam 7,5 milyar liralık yatırım yapıldığını, ayrıca belediyelerin, 691 milyonu esnafa olmak üzere 3 milyar liralık borcunun ödendiğini anlattı.Soylu, Türkiye'nin, "radikal terör örgütlerinin beta versiyonu" olarak tanımladıkları FETÖ'nün organize ettiği 15 Temmuz ihanetini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı liderliği, milletin feraseti ve cesareti sayesinde bastırdığını hatırlatarak o gece gazi Meclis'in gösterdiği, adına ve tarihine yakışır duruşun da ayrıca bir iftihar vesilesi olduğunun altını çizdi.Süleyman Soylu, "Bugüne kadar 62 bin 730 FETÖ operasyonu gerçekleştirilmiştir. İçişleri Bakanlığımızda 43 bin 648 kişi ihraç edilmiş, 5 bin 225 kişi de halen görevden uzaklaştırılmıştır. 15 Temmuz tarihinden bugüne kadar yapılan işlemler neticesinde 217 bin 971 kişi gözaltına alınmış, 16 bin 684 kişi hüküm giymiş olup 14 bin 750 kişi ise halen tutuklu durumdadır." diye konuştu.631 bin dijital materyal incelendiSiber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına çalışmalarından dolayı teşekkür eden Soylu, öncesinde yılda ortalama 45 bin dijital materyal incelenirken sadece bu yıl kasım ayı itibarıyla 631 bin 233 dijital materyalin incelendiğini belirtti.Bu yıl terör örgütü yanlısı yorum ve paylaşım yapan 110 bin civarında sosyal medya hesabının takip edildiğini bildiren Soylu, paylaşımları yaptığı tespit edilen 7 bin kişinin adli makamlara teslim edildiğini aktardı.Soylu, bu çalışmaları yaparken 500 sözleşmeli personelin istihdam edildiğini ve 24 yerde hızlı veri inceleme merkezleri kurulduğunu anlattı.Küresel eylemlere imza atan DEAŞ terör örgütünün, 2017'nin ocak ayından bugüne kadar Türkiye'de hiç eylem yapamadığını belirten Soylu, şu ifadeleri kullandı:"DEAŞ'a yönelik olarak bu yılın ilk on ayında gerçekleştirdiğimiz bin 130 operasyon sonucunda 283 terörist etkisiz hale getirilmiş, 2 bin 477 gözaltına alınmış, 761 kişi de tutuklanmıştır. Ülkemize giriş yapmaya çalışan yabancı teröristlere yönelik olarak yapılan kontrollerde, 8 bin 526 kişinin ülkeye girişi engellenmiş, bin 331'i de geri gönderme merkezlerine teslim edilmiştir. 2017 yılında 9, bu yıl da 2 DEAŞ eylemi, hazırlık aşamasındayken engellenmiştir. Yapılan sınır ötesi operasyonların da etkisiyle 278 bin 139 Suriyeli, Cerablus, Azez, Mane, El Bab, Afrin dahil olmak üzere geri dönmüştür."İçişleri Bakanı Soylu, son dönemde aşırı sol terör örgütlerine de ağır darbeler vurulduğuna dikkati çekerek, "Özellikle DHKP-C ve MKP'nin kırsalda hiç elemanı kalmamış, MLKP'nin, Tunceli kırsalındaki mevcudu 2016'ya göre yüzde 70 azalışla 31-34 kişi seviyesine inmiştir." dedi.Bin 609 terörist etkisiz hale getirildiTerör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlar hakkında bilgi veren Soylu, şöyle devam etti:"Tüm terör örgütlerine yönelik toplam operasyon sayısı, 2018 itibarıyla 109 bin 737, tutuklu sayısı 12 bin 637, etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam bin 609 olmuştur. Geçen yıl 4 bin 436 köy kontrolü yapılmışken bu yılın rakamı 11 bin 3 olmuştur. Yine bu yıl 100 üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunun 13'ü kırmızı, 5'i mavi, 6'sı yeşil, 8'i turuncu, 41'i gri, 27'si listede yer almayan üst düzey teröristlerdir. Bu kategorideki tüm zamanlardaki toplam sayı ise 377'dir."Tüm terör örgütleri bazında 2018 yılında 308 önemli terör eyleminin, henüz hazırlık aşamasındayken engellendiğini ifade eden Soylu, bunların 285'inin patlayıcı madde, 2'sinin ise bombalı araç eylemi olduğunu, bu eylemlerle ilgili hazırlık içinde olan 54 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.Soylu, terörle mücadelede verilen şehitlerin yürek yaktığını belirterek, "Bu yıl iç güvenlik harekatında 141 şehit verdik. Bunların 25 tanesi sivil, 49'u TSK mensubu, 39'u jandarma, 6'sı polis, 22'si güvenlik korucusudur. Cenabıhak hepsine gani gani rahmet eylesin, ailelerine ve aziz milletimize sabırlar ihsan eylesin. Bu yıl 409 evladımız da gazi oldu. Cenab-ı Allah hepsine acil şifalar nasip etsin." dedi.Suç çetelerine 274 operasyon düzenlendiOrganize suç çetelerinin de önemli bir diğer konu başlığı olduğunu bildiren Süleyman Soylu, 2016'da bu yapılara yönelik 124 operasyon gerçekleştirilirken 2018'de bu sayının 274'e ulaştığını bildirdi.Soylu, aynı dönemde gözaltı sayısının yüzde 12.5, tutuklu sayısının yüzde 14 arttığını belirterek 2016'da Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklikle "suç işlemek amacıyla örgüt kurmayı" katalog suçlar kapsamına alınmasının mücadeleye büyük katkı sağladığını anlattı.Uyuşturucu dışındaki diğer kaçakçılık türlerinde de bu yıl ciddi başarılar elde ettiklerinin altını çizen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:"İnsan ticaretinde bu yıl 52 operasyon yapılmış, 164 insan taciri yakalanmıştır. Tefecilikle mücadelede geçen yılın aynı dönemine göre operasyon sayımız yüzde 46, işlem yapılan şahıs sayımız yüzde 32 oranında artarak bin 465'e çıkmıştır. Bütün vatandaşımıza buradan sesleniyorum. Tefecilerin iflahını keseceğiz. Bu milletin üzerine çökmeye çalışan her kim varsa onların ailelerine, birikimlerine ve kazanımlarına çökmeye çalışan, kabus oluşturmaya çalışan her kim varsa Türkiye'de tefecilere yapacağımız muameleyi milletimiz net bir şekilde görecektir.Kaçakçılık olaylarında genel olarak yüzde 15'lik bir azalış elde ettik. İşin boyutlarına işaret etmek amacıyla bir rakam vereyim. Geçen yılın ilk on ayında ele geçirilen kaçak sigara miktarı 54,9 milyon paketti. Bu yılın ilk on ayında ise 22,4 milyon pakettir. Denizlerde kaçakçılık ile ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığımız eliyle bu yıl 9 olayda 1 ton 953 kilogram esrar ele geçirilmiştir."Uyuşturucuyla mücadeleSoylu, uyuşturucuyla mücadele konusunda küresel bir başarıya sahip olduklarına dikkati çekerek, dünyada ele geçirilen eroinin yüzde 6'sının, Avrupa'da ele geçirilen sentetik uyuşturucu tabletin de yüzde 71'inin, Türk kolluk birimleri tarafından ele geçirildiğini dile getirdi.Bakan Soylu, gizli olarak yürütülen bir soruşturmada 270 ton bonzai sevkini yakaladıklarını açıkladı.Uyuşturucu operasyonlarına ilişkin istatistikleri paylaşan Soylu, "2018 yılında 179 bin kişiyi gözaltına aldık. 19 bin 754 kişi tutuklandı. 73 ton esrar, 20,9 milyon captagon hap, 9,9 milyon kök kenevir yakalandı." dedi."PKK'nın para ve zehir tarlalarını kurutuyoruz"Soylu, bölücü terör örgütü PKK'nın uyuşturucu ticaretinden yıllık 1,5 milyar dolar gelir elde ettiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:"PKK'nın para ve zehir tarlalarını kurutuyoruz. Uyuşturucuya bağlı ölümlerde 2013 yılından sonra hızlı bir yükseliş yaşandı. 232'den, 2017'de 941 rakamına ulaşıldı. Ben bir laf söyledim de herkes beni eleştirdi. Ürküntüm 941 rakamını görmemle başladı. Müdahalemiz ve mücadelemiz bu rakamın aşağı düşürülmesi olmalıydı. Bu yıl eylül ayı sonu itibarıyla bu rakam 228 olarak gerçekleşmiştir. Biz bu rakamı yıl sonu itibarıyla 550-600 civarında tutabilirsek trendi aşağı indirmiş oluruz. Ama bu topyekün bir mücadeledir. Bu mücadele içinde narkotik birimlerimizin olağanüstü jandarma, emniyet tüm güvenlik birimlerimiz büyük bir mücadele ortaya koymaktadır. Geçen yıla göre ilk on ay karşılaştırması yaptığımızda operasyon sayılarımızın yüzde 29, gözaltı sayılarımızın ise yüzde 28 arttığı görülmektedir.Uyuşturucu ile mücadelede kapasite artışıyla ilgili olarak dedektör köpeklerin sayısını arttırmaya, nitelikli personel yetiştirmeye ve yine alan denetimi için drone ve insansız hava araçlarını kullanmaya ağırlık verdik.Bugün 81 vilayetimizde narkotimlerimiz var. Bugüne kadar 50 bin 965 olaya müdahale edildi. Narkotik birimlerimizde görevli personel sayımız, jandarmada yüzde 57, emniyette yüzde 35 oranında artırıldı ve artırılmaya devam edecek."Uyuşturucu ile mücadelede "narko tır", "narko rehber", "narko afiş", "alan denetimi", "UYUMA uygulaması" gibi projeler geliştirdiklerini anlatan Soylu, projelerin sahadaki mücadeleye olumlu etki sağladığını vurguladı.Asayiş olaylarının yüzde 84'ü aydınlatıldıSoylu, şunları kaydetti:"Genel asayiş hizmetleri açısından son bir yıl içinde ülkemizde 2 milyon 569 bin 667 olay gerçekleşmiştir. Bir taraftan terörle, uyuşturucuyla mücadele ederken şehir güvenliğini de ayakta tutmalıyız. 15 Temmuz özellikle güvenlik kuvvetleri konusunda bizi sekteye uğrattı. Emniyette 20 bin amirimiz vardı bu sayı 7 bine düştü. Genel aydınlatma oranı da yüzde 84 olmuştur. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 13'lük bir azalış, aydınlatma oranında ise yüzde 17'lik bir artış olmuştur.Evden hırsızlık olaylarında günlük ortalama ilk 10 aylar itibarıyla 2010'da 263 iken 2018'de bu rakam 185'e düşmüştür. Bu bizim için yeterli değildir. İstanbul'da bu rakam 79'dan 56'ya Ankara'da 30'dan 11'e İzmir'de de 19'dan 8'e düşmüştür. Bunlar bizim performans kriterlerimizdir. Bu konuda asayiş birimlerimiz ciddi bir çalışma ortaya koymaktadır."Suç ve suçluyla mücadele kapsamında ülke genelinde bu yıl 50 huzur uygulaması yapıldığını anlatan Soylu, bu uygulamalarda 10 milyon 494 bin kişinin kontrol edildiği, çeşitli suçlardan aranan 37 bin 736 kişinin yakalandığı bilgisini verdi.Soylu, vatandaşların müracaatları için 650 polis merkezi amirliğinde şubat 2019 itibarıyla 'Güven Masası' adı verilen bir birimin kurulması kararının verildiğini belirtti.Özel güvenlik görevlilerinin eğitimi ve denetimine de ağırlık verdiklerini bildiren Soylu, ülkede özel güvenlik kimlik kartı alan 1 milyon 123 bin 294 kişi, aktif çalışan ise 312 bin 244 kişinin olduğunu aktardı.(Sürecek)