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Soylu: "Türkiye'nin bütün dünyaya örnek olan göç politikası var"

Bakan Soylu'nun Geçici Barınma Merkezi'ne gelişi Bakan Soylu'nun karşılamaya gelen çocuklarla sohbeti ve hediye vermesi Bakan Soylu'nun konuşması KAHRAMANMARAŞ (AA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret etti.

28.07.2019 16:21
Soylu:
Bakan Soylu'nun Geçici Barınma Merkezi'ne gelişi
Bakan Soylu'nun karşılamaya gelen çocuklarla sohbeti ve hediye vermesi
Bakan Soylu'nun konuşması KAHRAMANMARAŞ (AA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret etti.

Süleyman Soylu, Kahramanmaraş, Güncel

Kaynak: AA

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