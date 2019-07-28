Soylu: "Türkiye'nin bütün dünyaya örnek olan göç politikası var"
Bakan Soylu'nun Geçici Barınma Merkezi'ne gelişi Bakan Soylu'nun karşılamaya gelen çocuklarla sohbeti ve hediye vermesi Bakan Soylu'nun konuşması KAHRAMANMARAŞ (AA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret etti.28.07.2019 16:21
Bakan Soylu'nun Geçici Barınma Merkezi'ne gelişiBakan Soylu'nun karşılamaya gelen çocuklarla sohbeti ve hediye vermesiBakan Soylu'nun konuşması KAHRAMANMARAŞ (AA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret etti.
Süleyman Soylu, Kahramanmaraş, Güncel
Kaynak: AA