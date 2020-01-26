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Soylu ve Koca, Gezin'deki enkazda incelemede bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Sivrice ilçesine bağlı Gezin köyüne gelmesi Bakanlar Soylu ve Koca'nın enkazda incelemesi Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun Soylu ve Koca'ya bilgi vermesi Soylu'nun vatandaşlarla konuşması Soylu ve Koca'nın...

26.01.2020 17:11 | Son Güncelleme: 26.01.2020 17:14
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Sivrice ilçesine bağlı köyüne gelmesi
Bakanlar Soylu ve Koca'nın enkazda incelemesi
Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun Soylu ve Koca'ya bilgi vermesi
Soylu'nun vatandaşlarla konuşması
Soylu ve Koca'nın Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gezin Yardım Koordinasyon Merkezi'nde gelmesi
Koordinasyon merkezinde incelemeler ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Gezin köyündeki enkazlarda incelemede bulundular.
Soylu ve Koca, Gezin'deki enkazda incelemede bulundu

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Kaynak: AA


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