Soylu'ya 'Pejmürde' yanıtı: Atanmış Soylu, seçilmiş İmamoğlu'nu tehdit ediyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyareti için "Buradan söylüyorum: İşini yap, başımızın üzerinde yerin var ama işini yapmanın dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz. Bu kadar açık ve net" diyen İçişleri Bakanı Soylu'ya, CHP'li Özgür Özel ve Seyit Torun'dan yanıt geldi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel,"Atanmış Soylu seçilmiş İmamoğlu'nu tehdit ediyor." derken CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da, "Milli iradeye ve halkın kararına saygıya davet ediyorum…" dedi.

Özgür Özel, Twitter'dan şu paylaşımıyla Soylu'ya seslendi:

"Soylu halkın değil siyasi sahibinin seçtiği onun yerine tehdit ve hakaret eden bir kukladır. Atanmış Soylu seçilmiş İmamoğlu'nu tehdit ediyor. Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın. Dünyanın en büyük metropolüne iki kez seçilen başkanı tehdit eden Soylu haddini bil otur yerine!"

CHP Genel Başkanı Yardımcısı Seyit Torun da Bakan Soylu'ya tepki gösterdi:

"Atanmış" bir Bakanın, "seçilmiş" bir Büyükşehir Belediye Başkanı'nı alenen tehdit etmesi hadsizliktir! Sizi milli iradeye ve halkın kararına saygıya davet ediyorum. Haddinizi bilin."