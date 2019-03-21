Soylu: "Yerli, Milli Ürettik Mi, Zenginleştik mi Çıldırıyorlar.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Denizli
'nin Çivril
ilçesinde Cumhuriyet Meydanı
'nda düzenlenen AK Parti
mitingine katıldı. (4)
"Yerli ürettik mi, milli ürettik mi, biraz zenginleştik mi, Türkiye
'ye şehir hastaneleri yaptık mı, 81 ilde üniversitemiz oldu mu? Çıldırıyorlar. Bu 4,5 yılda Allahınızı severseniz bunları daha fazla çıldırtalım"
" Tayyip Erdoğan
'ın ayağına şu topu bir verin de, şu zillet ittifakının kalesindeki Kılıçdaroğlu
'nun bir doksanına çaksın bir de çatalına çaksın"
Süleyman Soylu, Denizli, Cumhuriyet Meydanı, Güncel
Kaynak: AA