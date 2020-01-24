Soylu: 'Zeytin Dalı' yapılmasa Afrin, uyuşturucu merkezi haline getiriliyordu (3)

AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI'NDA KONUŞTU

Antalya'da ziyaretlerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam geçirdiği trafik kazasında yaralanan AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın'ı, tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. Daha sonra Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'nda incelemelerde bulunan Bakan Soylu, ardından AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Bakanlık birimlerinin Antalya'da aralık ve ocak ayında düzenlediği toplantılar nedeniyle Antalya'ya çok sık geldiğini belirten Soylu, kentin sadece havasının değil insanlarının da sıcak olduğunu söyledi.

Türkiye'nin hayal ötesi duruma geldiğini belirten Bakan Soylu, bir dönem Türkiye'nin kapısının anahtarının IMF'in elinde olduğunu söyledi. Soylu, "Türkiye 1 hafta arayla sırasıyla ABD ve Rusya devlet başkanları ile aynı masada oturup tezlerini ortaya koyacak güçtedir. Buradan artık çırak çıkaramayacaksınız. Allah Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milletten razı olsun. AK Parti büyük işler yaptı. Erdoğan olmazsa aklımızda 1 dakikada oynayıp bizi çırak çıkarırlar. Yıllarca sahada kazanıp masada kaybettik. Dünyada her türlü haksızlık yapılırken kendi kabuğumuza çekildiğimiz dönemlerde yetiştik. Özgüvenden yoksun yetiştirildik. Şimdi başının önüne eğilmediği bir Türkiye var" dedi.

'CHP, PKK'NIN YAZDIĞI OYUNDA YER ALMAK İÇİN ÇABALIYOR'

Derik kaymakamının çocuklara park yapmaya çalışırken, şehit olduğunu kaydeden Soylu, "Cumhuriyet Halk Partisi de PKK'nın yazdığı tiyatro oyununda birinci sırada yer almak için çaba sarf ediyor. Kimin hangi niyet ve zihniyette olduğunu milletimiz biliyor. Türkiye'nin 19 yıldır sürdürdüğü başarı hikayesi sadece bize ait değildir. Hangi muhatabımız ile karşı karşıya kalırsak hiçbir zaman boynumuz yere eğilmiş değildir. Bizi bugüne kadar yenemediler. Teşkilatımızı mağlup edemediler. Onlara tekrar bir haykırış koymamız lazım. Cumhuriyetin 100'üncü yılının bilançosunu bağlama şerefi inşallah AK Parti ve Erdoğan'a nasip olacaktır. Bunu sağlayabilecek vizyon bizdedir. Dürüstlük, çalışkanlık bizdedir. Başınız minareler kadar dik olsun" diye konuştu.

DİYARBAKIR AİLELERİNE 78'İNCİ KATILIM

Konuşması sırasında uzatılan notu inceleyen Bakan Soylu, Diyarbakır'da HDP önünde eylem yapan ailelere 78'inci ailenin katıldığını aktardı. Güneydoğu nasıl huzurlu hale geldiyse Orta Doğu'yu huzurlu hale getirecek olanın da bu millet olduğunu belirten Soylu, "Daha yeni başladık. Millete ve ülkeye yapacağımız çok şey var. İdlib'de bombaların altında çocuklar parçalanıyor ama dünya sırtını dönmüş, bizim millet sırtını dönmüyor. Başarımızın sırrını sağlayanın Allah olduğunu biliyoruz. Bizden sonrakilerin PKK ile karşı karşıya kalmaması için yapmamız gerekenler var. Türkiye ilk kez böyle bir lider ve kadro yakaladı. Elini kaldırıp Türkiye'yi korkutanlara karşı 'Sizden ürkmüyoruz ve medeniyetin ne olduğunu gösteren galibiyetler serisinden geliyoruz' diyoruz. Dağdaki teröristlerin sayısı 500'e düştü. 'Kışın operasyon olur mu?' diyorlar. Canlarını çıkarana kadar operasyonlar devam edecek. 2020 PKK için başka bir yıl olacak" dedi.

Konuşmasının ardından Bakan Soylu, ilçe teşkilatlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.