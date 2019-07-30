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Soytürk ÇATOM'u gezdi

Kilis Valisi Recep Soytürk'ü eşi Nurdan Soytürk, İslambey ÇATOM'u ziyaret ederek bilgi aldı.

30.07.2019 13:18 Soytürk ÇATOM'u gezdi
Kilis Valisi Recep Soytürk'ü eşi Nurdan Soytürk, İslambey ÇATOM'u ziyaret ederek bilgi aldı.

Nurdan Soytürk, beraberinde vali yardımcılarının eşleri ile birlikte İslambey ÇATOM Müdiresi Nimet Taş ile ÇATOM'da kurslarda eğitim gören kadınlar ile bir araya geldi. Nurdan Soytürk, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra ÇATOM'da kurs gören kadınların el emeği göz nuru olan yaptıkları el işlerini yakından inceleyerek, üretimden son aşamasına kadar bilgi aldı.

Soytürk, her zaman ÇATOM'ların yanında olduklarını, her türlü desteği vereceklerini, kadınların eğitiminin önemli olduğunu söyledi. - KİLİS

Kilis, Güncel

Kaynak: İHA

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