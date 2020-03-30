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Soytürk, Edirneli Fatih Sultan Mehmet'in doğumunun 588. yılını kutladı

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Fatih Sultan Mehmet Han'ın doğumunun 588. yılını kutladı.

30.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:48
Soytürk, Edirneli Fatih Sultan Mehmet'in doğumunun 588. yılını kutladı
Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Fatih Sultan Mehmet Han 'ın doğumunun 588. yılını kutladı.
Soytürk, yaptığı açıklamada, Edirneli II. Mehmet'in Sultan II. Murat ve Hüma Hatun'un oğlu olarak 29 Mart'ı 30 Mart'a bağlayan gece 1432'de Edirne'deki Saray-ı Atik'te dünyaya geldiğini belirtti.
Tarih kitaplarının Fatih Sultan Mehmet'i Edirneli II. Mehmet diye yazdığını belirten Soytürk, "İstanbul'un fetih planlarını, lalasıyla, beyleriyle, paşalarıyla Saray-ı Cedid'te yer alan Cihannüma Kasrı'nda yaptı. İstanbul'u fethederek çağ kapayıp çağ açtı. Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı İmparatorluğu'nun icraatları ve askeri dehası açısından en önemli padişahlarından biridir. Edirneli Fatih Sultan Mehmet Han'ın doğumunun 588.yılı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Fatih Sultan Mehmet, Edirne, Han, Güncel
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