22.06.2019 10:13
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Soyunma odasındaki kırbaçlı skandalla ilgili karar çıktı!

5. sınıfta öğrenim gören 8 öğrenciyi soyunma odasına kilitleyip kırbaçla darp eden Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bale Bölümü lisans öğrencisi, 4 yıl 2 ay hapse mahkum edildi.

İstanbul 'da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bale Bölümü lisans öğrencisi B.T. (21), 5. sınıfta öğrenim gören 8 öğrenciyi soyunma odasına kilitleyip kırbaçla darp ettiği gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapse mahkum edildi.

SOYUNMA ODASINA GÖTÜRDÜ

Sabah gazetesinin haberine göre, olay şöyle gelişti:

B.T., 15 Kasım günü okulun bahçesinde gürültü yapan yaşları 10 ila 12 arasındaki 8 öğrenciyi okulun soyunma odasına götürdü. Dekorasyon için kullanılan kırbacı eline alan B.T., öğrencileri darp etti.

Durumu ailelerine anlatan öğrenciler, hastaneden darp raporu alıp B.T.'den şikayetçi oldu. Mahkemeye çıkarılan B.T., "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak"tan 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı.

Soyunma odasındaki kırbaçlı skandalla ilgili karar çıktı!
İstanbul , Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi , 3. Sayfa

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