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"Soyut Somut Sentezi Resimler" sergisi, FMV Galeri Işık'ta

Galeri Işık, Ali Özçelik'in ''Soyut Somut Sentezi Resimler'' isimli sergisine ev sahipliği yapacak.

26.11.2019 12:04 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:05

Sanatseverler, 26 Kasım 2019 Salı günü 18.00'da açılacak olan ''Soyut Somut Sentezi Resimler'' sergisini, 12 'a dek Pazar günleri hariç her gün 10.00-20.00 saatleri arasında Galeri Işık'ta ziyaret edebilecek.

Ressam Ali Özçelik ''Soyut Somut Sentezi Resimler'' isimli sergisiyle ilgili olarak; "Çalışmalarımda geometrik düzen kurma çabasındayım. Yaşadığımız kaosun içinden topladıklarımla oluşturduğum resimlerde, yine bir kaos oluşuyor aslında. Resimlerimde kullandığım nesneler, çoğunlukla somut şeyler oluyor. Onları farklı şekilde bir araya getirerek soyut kompozisyonlar oluşturuyorum. Bu soyut kompozisyonlarda katı bir geometrik düzen yerine, yer yer doğaya yaklaşan biçim ilişkileri ortaya çıkar. Bunlar bize tanıdık görüntüleri anımsatsa da çalışmanın bütününde soyutlamanın egemen olduğu görülür. Bu; ağacı ağaç gibi, kuşu kuş gibi betimlemenin dışına çıkma çabasıdır. Biçim ve renk ilişkisine önem vererek, alışılmadık görüntüleri yaratma gayreti içindeyim." diye konuştu.

1976 yılında Atatürk Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü'nden mezun olan Ali Özçelik, 1985 yılında Atatürk Eğitim Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladı. 1989 yılında İ.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Görsel ve Çevresel Sanatlar Dalı'nda yüksek lisans yapmış ve ilk sergisini de 1992'de açmıştır.


Ali Özçelik, Aralık, Güncel

Kaynak: Bültenler

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