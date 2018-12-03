Soyuz MS-11 uzaya fırlatıldı İstanbul
, (DHA
) - Soyuz MS-11 üç mürettebatıyla Kazakistan
'ın Baikonur Uzay Üssü'nden uzaya fırlatıldı.
Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılan Soyuz, NASA
astronotu Anne
McClain, Kanadalı astronot David Saint-Jacques ve kozmonot Oleg Kononenko'yu taşıyor.
NASA'nın astronotu Nick Hague ve kozmonot Alexey Ovchi'yi taşıyan Soyuz MS-11 ilk kez 11 Ekim'de fırlatılmış kalkıştan iki buçuk dakika sonra, arıza yapmıştı. İki astronot bu başarısız denemenin ardından yara almadan kurtulmuştu.
DHA,Kazakistan
03 Aralık 2018 Pazartesi 19:07