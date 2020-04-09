Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Soyuz MS-16 uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı

Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssünden bilimsel araştırmalar için MS-16 uzay aracı, 3 astronot ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı.

09.04.2020 12:37 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:37
Soyuz MS-16 uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı
Kazakistan 'daki Baykonur Uzay Üssünden bilimsel araştırmalar için MS-16 uzay aracı, 3 astronot ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı.

Korona virüsü salgını nedeniyle uzun süredir özel bir çalışma gerçekleştiren astronotlar Anatoliy Ivanişin, Ivan Vagner ile ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Christopher Cassidy, Rus yapımı Soyuz MS-16 ile Kazakistan'da bulunan Baykonur Uzay Üssü'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Rosmoscos) tarafından Soyuz-2.1a fırlatma aracı ile gönderilen Soyuz MS-16'nın yaklaşık 6 saat sonra istasyona ulaşması bekleniyor. Roscosmos konu ile ilgili yaptığı açıklamada, kozmonotların 6 buçuk ay süreyle istasyonun çalışma kapasitesi ve donatılmasını destekleyeceği, deney ve çalışmalar yapacağı ifade edildi.

Şu an Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan Oleg Skripoçka ile NASA astronotları Jessica Meir ve Andrew Morgan'ın ise 17 Nisan'da döneceği belirtildi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kazakistan, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı Haberler
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Koronavirüs nasıl yayılıyor? Bilim insanları simülasyon paylaştı Haberler
Koronavirüs nasıl yayılıyor? Bilim insanları simülasyon paylaştı
’Açız’ diyen vatandaşa ’Geber’ yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı Haberler
"Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı Haberler
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı Haberler
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı
Dün, içki karşılığında intihardan vazgeçen genç bugün bir daha kalkıştı Haberler
Dün, içki karşılığında intihardan vazgeçen genç bugün bir daha kalkıştı
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
Haberler ›› Güncel ››Soyuz MS-16 uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:30: Mardinli fırıncıdan ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz ekmek - Haber 13:30: Galatasaray'dan koronavirüs salgınıyla mücadelede anlamlı karar - Haber 13:28: Can dostlara iş dünyasından destek - Haber 13:27: Diyanet: Kovid-19'dan vefat edenler, koruyucu tedbirler alınarak defnedilmeli - Haber 13:27: BAĞCILARDA KORONAVİRÜS YASAĞINA UYMAYAN 2 KAHVEHANEYE BASKIN - Haber 12:55: Dün falezlerde intihara kalkışan genç, bugün de kayalıklarda intihar girişiminde bulundu - Haber 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım - Spor 12:17: WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu - Haberler 12:15: Finlandiya'da Aalto Üniversitesi, koronavirüs salgınının yayılma hızına ilişkin simülasyon paylaştı - Haber 12:04: Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı - Haber