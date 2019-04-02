Söz 76. Son Bölüm İzle: Dragan Öldü Mü? (Söz 77. Yeni Bölüm Fragmanı Çıktı Mı?)

Söz 76. son bölümü, dün akşam Star TV'de izleyicisi ile buluştu. Son dakikasına kadar heyecanla izlenen Söz son bölümde Derya, Yavuz'u sakladığı için başa belaya giriyor. Yavuz ise Linda'nın planını bozuyor ve El Muğdar'ı ele geçiriyor. Tim, Dragan'ı köşeye sıkıştırıyor. Ele geçirmek için yeterli mühimmatı olmayan Tim, Dragan'ın olduğu yeri havaya uçurmak için hava desteği istiyor. Kaçacak yeri kalmayan ve hava taarruzu ile olduğu yer bombalanan Dragan öldü mü? İşte detaylar...

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baskın yapılan hücre evinde karşısında Yavuz'u bulan Derya bunca zamandır duyduğu tüm şüphelerde haklı çıkmanın hayal kırıklığını yaşıyordur. Büyük bir hesaplaşma içine giren Derya ve Yavuz ayrılığın eşiğine gelirler.

Tim tarafından köşeye sıkıştırılan Dragan kaçış yolu olarak Karabatak'ı kullanır. Fakat yaptığı planla Tim'in atlattığını düşünürken yolun sonuna geldiğini anlayacaktır.

Söz Son Bölüm İzle

Kurulacak terör devleti için planlarına devam eden Linda, kurulacak ülkenin başına getirilecek kişi olan El Muğdar'ı ülkeye sokmanın hazırlığı içindedirler. Fakat buna izin vermemek için Yavuz her yolu deneyecektir.

Sorgu işleminin ardından Başsavcılığa sevk edilen Yavuz'u yolda bekleyen büyük bir tehlike vardır. Bunu fırsata çeviren Yavuz, Linda'nın planlarını altüst etmek için harekete geçer fakat bu durum Derya'yı zora sokacaktır.

SÖZ 77. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Söz son bölümde Tim, Fethi'nin intikamını alıyor ve Dragan'ı ininde bombalıyor. Ayrılmanın eşiğine gelen Yavuz ile Derya ikilisi, Linda'nın planını bozmak için harekete geçiyor. Kaçak olarak aranan Yavuz, El Muğdar'ı ele geçiriyor. Fakat Derya, Yavuz'u sakladığı için tutuklanıyor. Son bölümü izleyen Söz hayranları, merakla yeni bölüm fragmanının yayınlanmasını bekliyorlar. Söz yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

Söz 77. Yeni Bölüm Fragmanı