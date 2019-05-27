Söz 84. Yeni Bölüm Final Fragmanı: Tim, Sözün Bittiği Yerde!

Yapımını TIMS&B Productions'un üstlendiği, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Söz bu akşam sona eriyor. Star TV'nin sevilen dizisi Söz 84. bölümü ile büyük final yapıyor. 3 sezondur televizyon ekranlarına gelen ve çok sevilen dizinin finalinde izleyiciyi büyük bir süpriz bekliyor. Serhat Kılıç'ın canlandırdığı Çolak geri dönüyor. Söz 84. bölüm fragmanında Tim'in kurşuna dizildiği, Çolak'ın ortaya çıkıp "Şişt naber Sarı" dediği sahneler izleyenleri şok etti.

Söz dizisi finalinde amaç bir dost kod adlı teröristi yok etmek. Tim, bunun üzerine harekete geçer. Fakat karşılarına çıkan kişi onları şok edecektir. Azılı düşmanları, öldü sanılan Çolak karşılarına çıkar. Peki bunlar sadece bir rüya mı? Yoksa gerçek mi? Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık'ın kaleme aldığı 'SÖZ', heyecan ve aksiyon dolu final bölümüyle 27 Mayıs Pazartesi akşamı Star'da!

SÖZ FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

Büyük bir çatışma hazırlığında olan terör unsurları kahraman askerlerimizle burun burunadır. Bu çatışmanın en az kayıpla atlatılabilmesi için time iki önemli görev verilir.

Yavuz ve Tim, çatışmayı organize eden terör unsurlarının liderlerini ve çatışmayı yürüttükleri karargahı yok etmek için harekete geçerken timin diğer yarısı, terör unsurlarının mühimmat depolarını vurmak için sıcak temasa başlar.

Çatışmaların büyük bir zaferle sona ermesi her şeyin bittiğini anlamına gelmeyecektir. Esas düşman yani 'Bir Dost' yaşadığı sürece ülkemiz böyle tehlikelerle burun buruna olacaktır. Yavuz ve tim son bir görev için harekete geçer. Hayatları pahasına da olsa Dost'u yok edeceklerdir. Fakat onları bekleyen çok daha büyük bir sorun vardır. ''O'' geri dönmüştür. TİM artık, sözün bittiği yerdedir.