Söz 85. Yeni Bölüm Fragmanı: Söz'den Müthiş Büyük Final!

Star TV tarafından yayınlanan Söz 85. yeni bölüm fragmanı izleyenleri epey duygulandıran sahneler içeriyor. Yapımını Tims&B Productions tarafından gerçekleştirilen, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu Söz dizisi başarılı 3 sezon sonrasında ekranlara veda ediyor. Yayınlanan büyük final fragmanı ise 3 yılın özeti şeklinde. Bu ülkenin sevdalıları temalı fragmanda vatan uğruna canlarını feda eden vefakar askerlerin görüntüleri tüyleri diken diken ediyor. Söz final bölümü, 27 Mayıs Pazartesi akşamı Star TV ekranlarında olacak.

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Söz son bölümde Yavuz ve Tim, Erdem Komutan'ı kurtarmak için hayatlarını hiçe sayarlar. Ve sonunda Erdem Albay kurtarılır fakat Dragan yaralı bir şekilde teröristler tarafından kaçırılır. Söz son bölümde Dost, son hamlesini yaparak Yavuz'u zehirler. Panzehir karşılığında ise Dragan'ı istemektedir. Şimdi Tim zamanla yarışmaktadır. Verilen süre içinde Dragan'ı ele geçirmek zorundadırlar. Dragan ise kendisine kurulan tuzaktan kaçmak için bataklığa yönelir ve bu da onun sonu olur.

Söz 83. bölümde şimdi gözler Yavuz'dadır. Çünkü Dost ile anlaşması karşılığında panzehiri alacaktır. Tim ile Yavuz, panzehirin yerini bulur ve almak için oraya yönelir. Sayılı dakikalarda nefesler tutulur. Yavuz, zehirin etkisiyle yere yığılır. Ateş, Mücahit ve Çaylak, panzehiri alarak komutanlarını kurtarmak için harekete geçerler. Tam öldü sanılan Yavuz'un üzerine bayrağın serildiği anda Yavuz'un kıpırdanması herkesi sevince boğdu.

Erdem'in üzerindeki patlayıcıyı etkisiz hale getirmek için Dragan'a ihtiyacı olan Tim, Dragan'ı vermemek için canla başla mücadele eder. Fakat yaralı halde iki ateş arasında kalan Dragan kendinde değildir. Yavuz ve Tim, Erdem komutanlarının hayatını kurtarmak için başka bir yol bulmak zorundadır.

Yavuz'un giderek ilerleyen rahatsızlığını Tim öğrenir. Komutanlarını yaşatmak için Dragan'ın yerini bildiği panzehire ihtiyaçları vardır. Her şey çok geç olmadan panzehire ulaşmak için bir plan yaparlar. Ama bu planın işlemesi için önce Dragan'a ulaşmak zorundadırlar.

Önemli adamlarını tek tek kaybeden Dost artık en büyük hamlesini yapma vakti geldiğine karar verir. Sınırımızda kurulacak bir terör devleti için gerekirse büyük bir çatışmayı göze almıştır. Ama Tim ve askerlerimiz bu hamle için hazırdır.