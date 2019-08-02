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'SÖZ'den çok özel belgesel

Yapımını TIMS&B Productions'un üstlendiği, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'SÖZ' dizisinin özel belgeseli 'Söz'ün Bittiği Yer' ilk kez izleyiciyle buluşuyor.

02.08.2019 14:13 'SÖZ'den çok özel belgesel

'Söz'ün Bittiği Yer'

Türkiye'nin en büyük prodüksiyonlu asker dizisi olarak 3 sezon ve 84 bölüm süren ekran macerasını noktalayan 'SÖZ'ün, arşiv niteliğindeki 'Söz'ün Bittiği Yer' belgeseli görücüye çıkıyor. Yayınlandığı ilk bölüm itibariyle Türk televizyon tarihinde ilklere imza atan 'SÖZ'ün, özel belgeselinde şimdiye kadar hiç yayınlanmamış kamera arkası ve sahne görüntüleri yer alıyor.

2 Ağustos'ta 'SÖZ'ün YouTube kanalında yayınlanacak 'Söz'ün Bittiği Yer' belgeselinde; dizinin yapımcıları Timur Savcı ve Burak Sağyaşar, yönetmeni, oyuncuları ve yapım ekibinin röportajları yer alıyor.


Burak Sağyaşar, Timur Savcı, Türkiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

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