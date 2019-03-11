Söz Dizisi 73. Bölüm 2. Fragmanı Yayınladı!

Çaylak ölüm haberi Tim'i yıkar. Ancak bir yandan Yavuz başkonsoloslukta siyasi bir krizin eşiğindedir. İşte, Söz dizisinin 73. bölümüne dair ipuçları...

SÖZ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Turan ustanın başına gelenlerin ardından Yavuz olanların hesabını sormak için Linda'nın peşine düşer. Karabatak tarafından tuzağa düşürülen Tim içinde bulundukları zor durumdan kurtulmak için mücadele verirler. Bu sırada beklemedikleri bir destekçileri olacaktır. Linda'nın bir restoranda yabancı ülke Konsolosu ile birlikte olduğunu öğrenen Yavuz masada konuşulanları öğrenmek için beklemeye başlar.

Burada alçakça terör eylemlerinin planlanmakta olduğunu anlayacaktır. Tim ülkeye sokulan tahrip gücü yüksek yüklü miktar patlayıcı ihbarıyla harekete geçer. Ama yaşanan gelişmeler sonunda Tim bu alçakça saldırıyı önlemek için bomba yüklü araç ile tehlikeli bir yolculuğu başlar. Linda ve Konsolosun hain bir plan için ortaklaşa çalıştığını öğrenen Yavuz restoran çıkışı takibe başlar. Yavuz'u atlatmanın tek yolu olarak Konsolosluğa sığınmak olduğunu bilen Linda planını uygular. Yavuz Konsolosluğa girmenin savaş sebebi olduğunu bilse de Linda'yı almak için başka çaresi yoktur…