Söz dizisinin 60. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı? Son Bölümde Neler Oldu?

Star TV'nin izleyiciyi ekrana kilitleyen dizisi Söz'ün 59. bölümünde neler yaşandı? 60. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

SÖZ DİZİSİNİN 59. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yavuz, Nadya'yı teslim alır ve Dragan'a fırsat vermeden çatışma alanından kaçar. Tim ise o sırada çatışmaya müdahale etmek üzeredir. Yavuz bütün bu zorluklardan kurtulmayı bilir çünkü asıl planını o zaman devreye sokacaktır; Dragan sevgilisini geri alma ümidiyle adım adım Yavuz'un kurduğu tuzağa doğru ilerlemektedir. Yaşanılan başarısızlıklar sonucunda terörü finanse eden güçlerle bir araya gelen Nisan yeni bir yön çizmek istemektedir. Dragan bu yol haritasının kilit adamı olacaktır. Ama Nadya'yı kaybeden Dragan artık Nisan'a da güvenini yitirmektedir.

NADYA KÖŞEYE SIKIŞIR

Dragan'nın emin olduğu tek şey Nadya'nın tek kelime etmeyeceğidir. Ama Yavuz onu köşeye sıkıştırır ve bilgiyi Nadya'dan almayı başarır. O bilgi Dragan'ın kardeşidir. Yavuz'un edindiği bilgiye göre harekete geçen Tim Dragan'ı yakalamak için kardeşinin tutulduğu yere baskın yapar. Bu baskın Dragan'ın kendi canı pahasına kardeşinin hayatından vazgeçmek zorunda kalmasıyla bambaşka bir olay zincirini tetikleyecektir.

SÖZ DİZİSİNİN 60. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Söz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SÖZ DİZİSİNİN 60. BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Söz dizisi 60. bölümüyle 19 kasım pazartesi günü saat 20.00'da izleyicisiyle buluşacak.