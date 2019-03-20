Söz Dizisinin 75. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

Söz dizisinin yeni bölümünde Tim operasyona gider. Üstelik operasyonda tetikçi işini gayet iyi yapmıştır. İşte, Söz dizisinin 55. bölümüne dair ipuçları...

SÖZ 74. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Yavuz Linda'nın hain planını engellemek için onun peşine takılıp konsolosluğa kadar gidiyor. Burada neredeyse diplomatik bir krize yol açacak olan Yavuz, Kopuk sayesinde konsolosluktan çıkabiliyor. Ama giderken yanlarında konsolosu da götürmek zorunda kalıyorlar. Konsolos kaçırılınca yeni bir kriz doğuyor.

HAİN SALDIRI İHBARI

Anma etkinlikleri için tüm hazırlıklar sürerken saldırı ihbarı alınıyor. Bu saldırı ihbari üzerine Tim harekete geçiyor. Nitrogliserin yüklü araç şehrin içinde ilerlerken Tim patlamayı engellemek için aracın peşine düşüyor. Tim gerilim dolu bir yolculuk geçiriyor.

DRAGOS YENİLGİYİ KABULLENEMİYOR

Dragan, Tim'in üstün başarısı ile hezimetlerine bir yenisini ekler. Ama durmaya da niyeti yoktur. B planını yapan Dragan hain bir hamle daha yapıyor. Bu arada Eylem ve Fethi evlenmeye karar veriyorlar. Derya'nın evinde toplanan TİM, onlar için sürpriz bir kutlama organize ediyor. İşte Dragan da bu mutlu anı zehir etmek için kuruyor planını.

FETHİ ŞEHİT DÜŞÜYOR

Tim anma günü için hazırlanıyor. Sahnede yan yanan omuz omuza plaketlerini alıyorlar. Ve ansızın başlayan çatışma sonucunda Fethi vuruluyor. Düşmana gözünü açtırmayaya kararlı olan Fethi aldığı 2 kurşun darbesi ile yere yığılıyor.