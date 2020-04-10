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"Söz müzik; ercan saatçi"

Müzik dünyasına sayısız söz, beste ve sanatçı kazandıran usta besteci, söz yazarı ve prodüktör Ercan Saatçi, 1995 yılında bestelediği Kara Kışlar şarkısı için kamera karşısına geçti.

10.04.2020 08:13 | Son Güncelleme: 10.04.2020 08:13

Yönetmenliğini de yaptığı video klip, montajsız tek plan çekim tekniğiyle, sosyal mesafeler gözetilerek gerçekleştirildi. Yıllar önce Kibariye 'nin de seslendirdiği şarkının yeni düzenlemesi de Saatçi'ye ait.

#PESETMEKYOK

Çok Kara Kışlar gördüm ben yine pes etmedim… #PESETMEKYOK mottosuyla Ülkemizin ve dünyanın korona19 ile verdiği mücadeleye de atıfta bulunan Ercan Saatçi, herkesin bilinçli bir biçimde ve birlikte bu mücadeleyi vereceğine inandığını belirtiyor.

"Söz Müzik Ercan Saatçi" konseptiyle tüm dijital mecralarda yerini alan şarkı, bu serinin ilki olma özelliğini taşıyor. Ercan Saatçi'ye ait popüler olmuş diğer söz ve müzikler tamamlandığında Plak olarak da dinleyiciyle buluşturulacak.

Usta müzisyenlerden oluşan "Ercan Saatçi Akademi Orkestrası" eşliğinde çekilen müzik videosu, sanatçıya ait rec by saatchi youtube kanalında ve diğer TV ve platformlarda yayında.

Ercan Saatçi'den not;

Şimdiye dek yüzlerce şarkı yazdım…

Şimdi o şarkılardan bazılarını sizlere ben anlatayım istedim.

"Söz Müzik Ercan Saatçi" projesinin ilk şarkısı Kara Kışları beğenilerinize sunuyoruz.

Umarım keyifle izler ve dinlersiniz.

Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

ES

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Ercan Saatçi, Kibariye, Güncel
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