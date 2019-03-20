Söz'ün Yürek Yakan Şehit Sahnesindeki Hata, İzleyiciye Pes Dedirtti

Star TV ekranlarında fırtınalar estiren askeri dizi Söz 18 Mart akşamı son bölümü ile ekrana geldi. Eylem ile evlilik kararı alan Fethi, anma töreninde vurularak şehit düştü. Dizinin en can alıcı sahnesindeki hata ise izleyiciye pes dedirtti.

İZLEYİCİYİ EKRANA KİLİTLEDİ

Star TV'nin başarılı dizisi Söz, 18 Mart akşamı son bölümü ile ekrana geldi. Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümünde yayınlanan Söz'deki şehit sahnesi ise izleyiciyi gözyaşları içinde ekrana kilitledi.

ŞEHİT OLARAK DİZİDEN AYRILDI

Söz dizisinde başrol oyuncularından biri olan Avcı Fethi karakterine başarıyla hayat veren Burak Sevinç'in şehit olarak diziden ayrılması ekran başındakileri gözyaşına boğdu. Dizinin en duygusal sahnesindeki mantık hataları ise izleyicinin gözünden kaçmadı.

SON NEFESİNİ VERDİ GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Anma günü için hazırlanan tim, sahnede yan yana gelerek plaketlerini alıyor. Ve ansızın başlayan çatışma sonucunda Fethi vuruluyor. Düşmana gözünü açtırmamaya kararlı olan Fethi aldığı 2 kurşun darbesi ile yere yığıldı ve şehit düştü.

MANTIK HATALARI PES DEDİRTTİ

İzleyiciler tarafından sahne çok duygusal bulunsa da dizideki mantık hataları dikkatlerden kaçmadı.

Fethi'nin teröristleri fark ettikten sonra onlarla çatışmaya girmesi ancak bunu kimsenin fark etmemesi izleyiciye çok mantıksız geldi. Silahlarda susturucu olduğu için silah seslerinin duyulmaması normal olarak karşılansa da, törenin yapıldığı binadagüvenlik ekibi ya da polisin olmaması mantık hatası olarak yorumlandı.

Üstelik tören sahnesi gelmeden önce Eylem, Erdem Albay'a alandaki güvenlik önlemlerinin arttırıldığını söylemişti.Buna rağmen Fethi'nin teröristlerle çatıştığını fark edecek kimsenin olmaması izleyiciye bu kadarı pes dedirtti.