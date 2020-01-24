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''Söz verdiniz, sözünüzü tuttunuz''

Başkan Büyükakın, Darıca Kazımkarabekir Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret ederek hasbihal etti.

24.01.2020 09:55 | Son Güncelleme: 24.01.2020 09:55''Söz verdiniz, sözünüzü tuttunuz''

Marmara Belediyeler Birliği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret ederek hasbihal etti. Yerel seçimler öncesi bölgedeki Darıca-Gebze-OSB Metro Hattı güzergahlarının yeniden değerlendirme taleplerine duyarsız kalmayacağını o dönem dile getiren Başkan Büyükakın, "Bugün burada bölge esnafımızın taleplerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Metronun güzergahında yapılan değişiklik nedeniyle iş yerine konuk olduğu Çakın Mobilya'nın sahibi Bayram Çakın, "Seçimlerden önce biz esnaflara söz verdiniz ve sözünüzü tuttunuz. Bir kez daha size teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"İLÇEMİZE VE KENTİMİZE BÜYÜK DEĞER KATACAK"

Darıca-Gebze-OSB Metro Hattı'nın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devir edilmesinin ardından güzergahlar üzerinde yapılan değişiklikle birçok esnafın beklentisine cevap verildiğini görüşmede dile getiren Başkan Büyükakın, "Darıca'da hayata geçirilecek metro projemiz her bakımdan ilçemize ve kentimize büyük değer katacak. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor ve bizler de yakından takip ediyoruz. Bu bölgemizdeki esnaflarımızın güzergâh üzerinde değişiklik talebi vardı, biz de gerekli çalışmaları yaptık. Esnaflarımızın taleplerine cevap verdiğimiz için çok mutluyuz" ifadelerini sarf etti.

"AŞKLA, ŞEVKLE ÇALIŞIYOR, KOCAELİ İÇİN BAŞARIYORUZ"

Esnaflarla kent, ulusal ve uluslararası gündemi de konuşan ve değerlendiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı adımların önemine de değindi. Esnaflara bereketli işler dileyerek görüş alışverişinde bulunan Başkan Büyükakın, şehrin gelişimi ve kalkınması için "Aşkla, şevkle çalışıyor, Kocaeli için başarıyoruz. Darıca ilçemiz için de büyük hizmetleri vatandaşımızla buluşturuyoruz" açıklamasını yaptı.


Kazımkarabekir, Kocaeli, Darıca, Güncel

Kaynak: Bültenler

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