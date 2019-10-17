Söz Vermiştin Filmi

Müzik yapımcısı Nesim, okul yıllarından tanıdığı Lilyan'la, yeni keşfetmeye başladığı sosyal medyada karşılaşır. Beklenmeyen bu karşılaşma kısa zamanda büyük bir aşka dönüşür. Hızla gelişen Lilyan ve Nesim'in tutkulu aşkı, hayatın gerçekleriyle dolu sürprizlere gebedir.Baran Seyhan
'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Söz Vermiştin' film
inin oyuncu kadrosunda Emre Karayel, Aslı Tandoğan, Şenay Gürler, İlyas Özçakır, Mazlum Çimen gibi isimler yer alıyor.Yönetmen:
Baran SeyhanSenaryo:
Baran SeyhanOyuncular:
Emre Karayel, Aslı Tandoğan, Şenay Gürler, İlyas Özçakır, Gözde Seda Altuner, Enes Üstündağ, Mazlum Çimen, Levent İnanır, Nur SürerFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
Söz VermiştinYapımcı Firma:
Sarmaşık SanatlarYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
15.11.2019 Söz Vermiştin Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.