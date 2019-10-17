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Söz Vermiştin Filmi

Söz Vermiştin filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Söz Vermiştin filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

17.10.2019 17:58Söz Vermiştin Filmi
Müzik yapımcısı Nesim, okul yıllarından tanıdığı Lilyan'la, yeni keşfetmeye başladığı sosyal medyada karşılaşır. Beklenmeyen bu karşılaşma kısa zamanda büyük bir aşka dönüşür. Hızla gelişen Lilyan ve Nesim'in tutkulu aşkı, hayatın gerçekleriyle dolu sürprizlere gebedir.

Baran Seyhan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Söz Vermiştin' film inin oyuncu kadrosunda Emre Karayel, Aslı Tandoğan, Şenay Gürler, İlyas Özçakır, Mazlum Çimen gibi isimler yer alıyor.


Yönetmen:Baran Seyhan
Senaryo:Baran Seyhan
Oyuncular:Emre Karayel, Aslı Tandoğan, Şenay Gürler, İlyas Özçakır, Gözde Seda Altuner, Enes Üstündağ, Mazlum Çimen, Levent İnanır, Nur Sürer
Filmin Türü:Drama
Orijinal Adı:Söz Vermiştin
Yapımcı Firma:Sarmaşık Sanatlar
Yapım Yılı:2019
Yapım Ülkesi:Türkiye
Orijinal Dili:Türkçe
Dağıtıcı Firma:CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi:15.11.2019

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Kaynak: InterSinema.com

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