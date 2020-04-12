Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sözcü Aksoy'dan, yardım paketlerindeki 'Ağrı Dağı' ifadesi hakkında açıklama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ermenistan'a gönderdiği yardım paketlerinde yer alan 'Ağrı Dağı' ifadesi hakkında, Çin'in Ankara Büyükelçisi ve Çin Dışişleri Bakanlığı'yla temas kurularak izahat istendiğini açıkladı.

12.04.2020 01:28 | Son Güncelleme: 12.04.2020 01:28
Sözcü Aksoy'dan, yardım paketlerindeki 'Ağrı Dağı' ifadesi hakkında açıklama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ermenistan 'a gönderdiği yardım paketlerinde yer alan 'Ağrı Dağı' ifadesi hakkında, Çin'in Ankara Büyükelçisi ve Çin Dışişleri Bakanlığı'yla temas kurularak izahat istendiğini açıkladı. Aksoy, "Çin Büyükelçisi, Ağrı Dağı'na atıf yapan İngilizce ifadelerin sonradan eklendiğinin anlaşıldığını bildirmiştir" dedi.

Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, Çin'in Ermenistan'a gönderdiği yardım paketlerindeki Ağrı Dağı  ifadesi hakkında yazılı açıklama yaptı. Duruma ilişkin haberler üzerine Çin'in Ankara Büyükelçisi ve Çin Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunularak, izahat istendiğini belirten Aksoy, şu açıklamada bulundu: "Çin Büyükelçisi Ermenistan'a gönderdikleri yardımların bir yerel yönetim tarafından hazırlandığını ve bir özel şirket tarafından Erivan'a ulaştırıldığını, söz konusu yerel yönetim tarafından paketlerin üzerine sadece Çince ifadeler yazıldığını ve bunlarda Ağrı Dağı'ndan bahsedilmediğini, Ağrı Dağı'na atıf yapan İngilizce ifadelerin ise sonradan eklendiğinin anlaşıldığını bildirmiştir. Çin Büyükelçisi halihazırda durumun araştırılmakta olduğunu ve sonucundan tarafımıza bilgi verileceğini söylemiş ve bu vesileyle Çin'in Türkiye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu ifade etmiştir."


Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Ermenistan, Ağrı Dağı, Politika
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Politika Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı Haberler
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi, son 6 günün korona verilerini değerlendirip güzel haberi verdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, son 6 günün korona verilerini değerlendirip güzel haberi verdi
’Türkiye’de WhatsApp yazışmaları denetlenecek’ iddiasına konunun uzmanı açıklık getirdi Haberler
"Türkiye'de WhatsApp yazışmaları denetlenecek" iddiasına konunun uzmanı açıklık getirdi
Suriye’den sızmaya çalışan saldırı hazırlığındaki teröristler son anda engellendi Haberler
Suriye'den sızmaya çalışan saldırı hazırlığındaki teröristler son anda engellendi
İstanbul’u hiç böyle görmediniz! Milyonların doldurduğu yerler bomboş Haberler
İstanbul'u hiç böyle görmediniz! Milyonların doldurduğu yerler bomboş
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Ekmek, sokağa çıkamayan vatandaşların kapısına kadar ulaştırılacak Haberler
Ekmek, sokağa çıkamayan vatandaşların kapısına kadar ulaştırılacak
Haberler ›› Politika ››Sözcü Aksoy'dan, yardım paketlerindeki 'Ağrı Dağı' ifadesi hakkında açıklama - Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

01:45: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez azaldı 01:42: Sağlık Bakanı Koca: "Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda yeni gelişme var. Türkiye ölçeğinde... - Haberler 01:28: Sözcü Aksoy'dan, yardım paketlerindeki 'Ağrı Dağı' ifadesi hakkında açıklama - Haberler 00:54: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında Taksim, İstiklal Caddesi ve Ortaköy havadan görüntülendi - Haberler 00:34: İnfaz düzenlemesi teklifi TBMM Genel Kurulunda (1) - Haberler 00:34: İnfaz düzenlemesi teklifi TBMM Genel Kurulunda (2) - Haberler 00:13: Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan hastanede hayatını kaybetti