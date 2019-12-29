Haberler » Güncel » Sözcü Aksoy: İngiliz teröristin babasının tutuklanmasını memnuniyetle karşılıyoruz - Haber

Sözcü Aksoy: İngiliz teröristin babasının tutuklanmasını memnuniyetle karşılıyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İngiltere'de terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye katılan Dan Newey'in babası Paul Newey hakkında 'terörizme maddi destek sağlamak' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

29.12.2019 12:17 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:17 Sözcü Aksoy: İngiliz teröristin babasının tutuklanmasını memnuniyetle karşılıyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 'de terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye katılan Dan Newey'in babası Paul Newey hakkında 'terörizme maddi destek sağlamak' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Sözcü Aksoy, İngiltere'de terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye katılan Dan Newey'in babası Paul Newey hakkında verilen karara ilişkin yönetilen soruya cevap verdi. Aksoy, "Birleşik Krallık makamları tarafından PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu yabancı terörist savaşçı Dan Newey adlı Birleşik Krallık vatandaşının babası Paul Newey hakkında terörizme maddi destek sağlamak suçlamasıyla başlatılan soruşturmayı ve adı geçenin bu kapsamda tutuklanmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan PYD/YPG'nin de bir terör örgütü olduğunu göstermesi bakımından önem taşıyan bu soruşturmanın PYD/YPG bünyesinde terörizm faaliyeti yürüten tüm yabancı terörist savaşçılar ve destekçileri açısından emsal teşkil etmesini bekliyoruz" dedi.

ANKARA,



İngiltere, PKK, YPG, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:42   "Türkiye'nin Otomobili" Güneydoğu'da çok beğenildi - Haber
13:42   Büyükçekmece Kaymakamlığından "Kanal İstanbul" açıklaması Açıklaması - Haber
13:41   Ahır yangınında 240 hayvanı telef olan üreticiye yardım eli - Haber
13:40   Moldova Cumhurbaşkanı, YDSK toplantısı için Türkiye'ye geliyor - Haber
13:35   İnanılmaz kurtuluş - Haber
13:19   Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için "turuncu" uyarı: Rüzgarın şiddeti 100 kilometreye kadar çıkacak - Haber
12:55   Murat İde'ye saldırıyla ilgili 6 kişi yakalandı - Haber
11:42   Süleymaniye Camii'ndeki restorasyonda ayetlerin sıralamasında hata yapıldı - Haber
10:25   Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi sınırın sıfır noktasına gitti - Haber
10:18   Meclis'e giriş çıkış yapan araçlar için yeni dönem - Haber
29.12.2019 13:48:33