Haberler » Güncel » Sözcü Çekin: 289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlandı (2) - Haber

Sözcü Çekin: 289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlandı (2)

'İHTİSAS MAHKEMELERİ KURULACAK'Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, kadına yönelik şiddetin, hak ve özgürlüklerin ihlali anlamına geldiğini, kadına yönelik şiddet olaylarında mahkemeler tarafından koruyucu ve önleyici tedbir kararları verildiğini bildirdi.

10.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:06Sözcü Çekin: 289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlandı (2)

'İHTİSAS MAHKEMELERİ KURULACAK'

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, kadına yönelik şiddetin, hak ve özgürlüklerin ihlali anlamına geldiğini, kadına yönelik şiddet olaylarında mahkemeler tarafından koruyucu ve önleyici tedbir kararları verildiğini bildirdi. Çekin, daha etkin bir sistem oluşturmak üzere 2020-2021 yılında yürütülecek faaliyetlerin, 'Acil Faaliyet Planı' adı altında Aile Bakanlığı'nın koordinasyonunda, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıklarının ortak çalışmalarıyla belirlendiğini kaydetti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının il müdürlükleri tarafından şiddet vakalarında, olaya özgü hazırlanacak sosyal inceleme raporlarının savcılıklar ile mahkemelere sunulması hedeflendiğine dikkati çeken Çekin, "Sadece tedbirlere hükmedecek ve tedbir uygulamalarını takip edecek mahkemeler belirlenecektir. Yani şiddete maruz kalan kadınlarla ilgili tedbir kararlarını hızla alacak ihtisas mahkemeleri kurulacaktır" dedi. Çekin, Adalet Bakanlığı'nın kadına karşı şiddetle mücadele konusundaki güncellenen yeni genelgesini kısa sürede paylaşılacağını dile getirdi.



Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:02 Tecavüzle suçlanan profesörün avukatları çekildi - Haber
15:02 Erdoğan: "Suriye'den ne zaman çıkacaksınız diye soruyorlar. - Haber
15:01 Şehit Yıldırım, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı - Haber
15:01 Malatya'da kayısı satıcıları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
14:57 Melikgazi çalışanlarına hizmet içi eğitim semineri - Haber
14:10 Alparslan Kuytul'dan 15 Temmuz açıklaması: Allah isterse şerden hayır yaratır - Haber
13:49 Bomba imha uzmanı Şehit Esma Çevik'in naaşı babaevine getirildi - Haber
13:00 2 çocuk annesi kadının şüpheli ölümü: Olay günü yaptığı paylaşım ortaya çıktı - Haber
12:49 Mardin'de şehit düşen Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın son görüntüleri yürek burktu - Haber
12:32 Meteorolojiden bir ilk! Antalya, kırmızı kodla uyarıldı - Haber
10.12.2019 15:06:01