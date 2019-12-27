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Sözcü davası kararına ilişkin basın açıklaması

Ömer HASAR / İstanbul, DHASözcü Gazetesi yazarları ve çalışanları hakkında karar çıkmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki meydanda basın açıklaması yapıldı.

27.12.2019 13:52 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:58
Ömer HASAR/ , DHA
Sözcü Gazetesi yazarları ve çalışanları hakkında karar çıkmasının ardından 'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki meydanda basın açıklaması yapıldı. Gazetenin avukatlarından Celal Ülgen, "Bu dava Sözcü Gazetesinin üzerinde Demokles'in Kılıcı gibi sallanıp durdu" dedi. Ülgen, "Sözcü gazetesinin sesini kesmeye çalıştılar. Ama Sözcü gazetesi konuşmaya devam etti. Geldiğimiz aşamada bir yaptırımla karşı karşıyayız. Ben buna yargı açısından Pirus zaferi diyorum. Mahkum edenler açısından Pirus Zaferi diyorum. Mahkeme de Sözcü gazetesinin FETÖ ile iltisakının bulunmadığı konusunda kanaat getirdi ki; indire indire cezayı 3 yıl 4 aya indirdiler. FETÖ düşmanlığıyla bilinen gazetecilerin FETÖ propagandasından dolayı ceza alması gazetecilerin lekelenmeme hakkını ihlal etmiştir. Türkiye'de yargı bağımsız değil. Yargı ve yargıçlar büyük bir korku içinde" şeklinde konuştu.
Sözcü davası kararına ilişkin basın açıklaması

Çağlayan Adalet Sarayı, Çağlayan, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA


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