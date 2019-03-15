Sözcü Gazetesi Davası 18 Nisan'a Ertelendi

Kaynak: DHA

Sözcü Gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru, Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz ve gazetenin sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu FETÖ'ye yardım davası 18 Nisan'a ertelendi.İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6'ncı celsesi görülen davaya, tutuksuz sanıklar Gökmen Ulu, Mediha Olgun, Yonca Yücekaleli, Metin Yılmaz, Mustafa Çetin, Necati Doğru ve Yücel Arı katıldı. Sanık Emin Çölaşan ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıya duruşmaya katıldı. Duruşmayı CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Gürsel Tekin ile eski CHP Milletvekili Umut Oran ve çok sayıda kişi de izledi.SAVCI MÜTALAASINI BİLDİRMEK İÇİN EK SÜRE TALEP ETTİSavcı Alaattin Çolak, dosyaya yeni atandığı için mütalaasını vermek için ek süre talep etti. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Akın Gürlek, sanık ve avukatlarına taleplerini sordu."MALİ YÖNDEN İNCELEME YAPILSIN"Sözcü Gazetesi avukatlarından Celal Ülgen, duruşma listesinde müvekkillerine yöneltilen suçun "terör örgütü kurmak" olarak yazıldığını söyleyerek "Demek ki FETÖ'yü biz kurmuşuz. Ben de terör örgütünün avukatlığını yapıyorum. Bu durum lekelenmeme hakkını ihlal etmektedir. Mali yönden inceleme yapılmasını talep ediyorum. FETÖ'den para aktarılıp aktarılmadığının tespitini lekelenmeme hakkı gereği talep ediyorum" dedi. Emin Çölaşan'ın avukatı Mehmet Serhan Özdemir de duruşma listesinde suç isnadının FETÖ yönetciliği olarak yazılı olduğunu belirterek bu yanlışlığın düzeltilmesini istedi.BURAK AKBAY'IN YAKALAMASININ KALDIRILMASI TALEP EDİLDİBurak Akbay'ın avukatı Ceren Yakışır da müvekkilinin geçen hafta vefat eden babası Ertuğrul Akbay'ın cenazesine katılamadığını belirterek "Haksız suçlamalarla vatanına dönemiyor. Bütün cenazeyi internet yayınıyla izledi. İnsanların nasıl bedeller ödediğini bilmenizi istiyorum. Müvekkillim hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasını ve tüm sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasını talep ediyorum" diye konuştu.DURUŞMA ERTELENDİMahkeme heyeti, mali rapor ve bilirkişi raporu aldırılması yönündeki ve diğer celse son savunmalarını yapacakları için duruşmalardan vareste tutulmaları taleplerini reddetti. Heyet, sanık Burak Akbay'ın hakkındaki delil durumu, uzun süredir firari olması sebebiyle savunmasının alınmamış olması, kuvvetli suç şüphesinin varlığının halen devam ediyor olmasını dikkate alarak yakalama emrinin kaldırılması talebini de reddetti. Esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar veren heyet, duruşmayı 18 Nisan'a erteledi.DAVANIN GEÇMİŞİSözcü Gazetesi'ne açılan davanın ilk iddianamesinde gazetenin sahibi firari şüpheli Burak Akbay'ın "Silahlı terör örgütünü yönetme" ve "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 16,5 yıldan 30 yıla kadar hapsi isteniyor. Gazetenin İzmir muhabiri Gökmen Ulu ile eski İnternet Sorumlu Haber Müdürü Mediha Olgun ve Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli'nin ise "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçlarından ise 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisleri talep ediliyor. İlk davayla birleştirilmesine karar verilen ikinci iddianamede ise Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, Sözcü Gazetesi İnternet Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin, Sözcü Gazetesi İnternet Haber Koordinatörü Yücel Arı, yazar Necati Doğru ve yazar Emin Çölaşan hakkında "FETÖ'ye üye olmamakla beraber örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. - İstanbul