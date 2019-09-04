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Sözcü gazetesi davası: dava karar için 28 ekim'e ertelendi

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul, DHASözcü Gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru, Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz ve gazetenin sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu 9 sanıklı FETÖ'ye yardım davasında karar çıkmadı, duruşma 28 Ekim'e ertelendi.

04.09.2019 17:09 Sözcü gazetesi davası: dava karar için 28 ekim'e ertelendi

Haber: Serpil KIRKESER  / Kamera: İstanbul, DHA
Sözcü Gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru, Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz ve gazetenin sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu 9 sanıklı FETÖ'ye yardım davasında karar çıkmadı, duruşma 28 Ekim'e ertelendi. İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanık avukatları esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yaptı. Söz alan avukatlar, müvekkillerinin beraatini istedi. Avukatların savunmalarının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti, iki üye hakimin izinde olduğunu, geçici görevlendirilen hakimlerin ise dosyaya vakıf olmadıklarını belirterek karar için duruşmanın ertelenmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, sanıklardan Mediha Olgun ile Gökmen Ulu hakkındaki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasına karar vererek sanıkların son sözlerinin sorulması için duruşmayı 28 Ekim'e erteledi.

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Burak Akbay, Güncel

Kaynak: DHA

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