Sözcü gazetesi davası kararında verilen hapis cezalarının gerekçeleri

SÖZCÜ Gazetesi yazarları ve çalışanları hakkında kararda, 7 sanığa "FETÖ silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan ceza verildi. Mahkeme bazı sanıklar hakkında verdiği cezanın gerekçesini de kararında detaylı yer verdi.

Kararda, 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan sanık Emin Çölaşan ile ilgili mahkeme gerekçesinde, "suç konusunun önem ve değeri, sanığın toplumda tanınan gazeteci olması nedeniyle suça konu yazılarıyla örgüt lehinde toplumda oluşturduğu algının boyutu, böylelikle örgüte sağlanan fayda, sanığın kastının yoğunluğu, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı" ifadelerine yer verdi.

3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verilen Necati Doğru mahkeme gerekçesinde, "15 Temmuz hain darbe girişiminden hemen sonra 17 Temmuz 2016'da toplumda tanınmış gazeteci olan sanığın yazmış olduğu 'Naylon Darbe' başlıklı yazıyla örgüt tarafından darbe girişiminden hemen sonra oluşturulan kontrollü darbe, tiyatro darbe gibi algılara hizmet eder şekilde örgüt lehine sağladığı algının boyutu, sanığın kastının yoğunluğu, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığının dikkate alındığı" kaydedildi.

3 yıl 4 ay hapis cezası verilen Mustafa Çetin için "15 Temmuz hain darbe girişiminden hemen sonra ve 17-25 Aralık 2013 tarihinden hemen sonra gazetenin internet haber sitesinin örgüte ait Zaman Gazetesi ve örgüte yakın diğer haber siteleriyle benzer şekilde haberler yapması, böylelikle Sözcü Gazetesi'ne ait internet sitesinin toplumda örgüt lehine algı oluşturma çabasına girişilmiş olması, internet haber sitesinin genel yayın yönetmeni olması nedeniyle yapılan haberlerden sorumluluğu" belirtildi.

3 yıl 4 ay hapis cezası verilen Metin Yılmaz için "sanığın genel yayın yönetmeni olduğu Sözcü Gazetesi'nin 15 Temmuz hain darbe girişiminden hemen sonra ve 17-25 Aralık 2013 tarihinden hemen sonra gazetenin örgüt lehine yapmış olduğu haberler, bu haberlerin, Zaman Gazetesi ile benzer şekilde haberler yapması ve Sözcü Gazetesi'nin toplumda örgüt lehine algı oluşturma çabasına girişilmiş olması, genel yayın yönetmeni olması nedeniyle yapılan haberlerden sorumluluğu" dikkate alındı.