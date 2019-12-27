SÖZCÜ GAZETESİ DAVASI'NDA KARAR GÜNÜ (1)

SÖZCÜ Gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru, Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz ve gazetenin sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın FETÖ'ye yardım davasında, sanıkların son sözleri alındı. Mahkeme, kararını açıklamak için bir saat ara verdi.

İstanbul 37.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Emin Çölaşan ve Gökmen Ulu Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken; diğer sanıklar duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşma savcısı, daha önce verdiği esas hakkındaki mütalaayı tekrar ettiğini belirtti.

SON SÖZLERİ SORULDU

Mahkeme başkanı bu celse kararı açıklayacağını belirterek son sözleri sordu. Sanıklardan Emin Çölaşan, "Hakkımızda açılan boş bir davadır. Aleyhimize ne belge ne tanık vardır. Lafı uzatmadan beraatimi istiyorum" dedi. Sanık Gökmen Ulu ise "Hakkımızda dayanaksız iftiralar çürümüştür. Hukuka aykırı suçlama ile mağdur edildik. Bir an önce adaletin tecelli etmesini, beraatimi istiyorum" diye konuştu. Sanık Metin Yılmaz da "Gereken açıklamayı diğer duruşmalarda yaptık. Gazetecilik faaliyeti olduğunu söyledim. Beraatimi istiyorum. Adalete sığınıyorum" dedi. Sanık Mediha Olgun, "Beraatimi istiyorum. Bu davada olmak beni yordu. Darbeci hiçbir zihniyeti desteklemem mümkün olmaz" derken; Necati Doğru, "Benimle ilgili olarak bilerek ve isteyerek FETÖ'cü örgüte yardım iddiasını kanıtlayacak belge somut olarak yoktur. Din ve Allah tüccarı insanlarla bir arada olmamız mümkün değil" şeklinde konuştu. Diğer sanıklar da beraatini talep etti. Mahkeme, son sözlerin ardından karar için bir saatlik ara verdi. Mahkeme başkanı kararını bir saat sonra açıklayacağını bildirdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Davanın 18 Nisan'da görülen celsesinde, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Savcı, sanıklar Emin Çölaşan, Necati Doğru, Gökmen Ulu, Mediha Olgun, Metin Yılmaz, Mustafa Çetin, Yücel Arı ve Yonca Yücekaleli'nin "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisleri talep etmişti. Sanık Mediha Olgun hakkında ayrıca etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması da talep edilmişti. Savunması alınamayan firari sanık Burak Akbay'ın dosyasının ise ayrılması istenmişti.

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