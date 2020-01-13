Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı

Emin Çölaşan, Necati Doğru'nun da aralarında bulunduğu Sözcü Gazetesi yazarları ve çalışanlarından 7 sanığın "FETÖ silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan ceza aldığı davada, mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçede, "Sözcü Gazetesi'nin 17-25 Aralık sistemli ve organize operasyon, MİT TIR'larının durdurulması ve en son olarak da 15 Temmuz darbe girişimi dönemlerinde örgüte adeta can simidi olarak aynı algı faaliyetini üstlendiği" belirtildi. Kararda, "Zaman Gazetesi kapatılmasından sonra örgüt tarafından algı faaliyetlerini yürütme görevi Sözcü Gazetesi tarafından yapılmaya çalışılmıştır" ifadeleri de yer aldı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Emin Çölaşan, Necati Doğru, Mustafa Çetin, Metin Yılmaz, Yücel Arı, Yonca Yücekaleli ve Bekir Gökmen Ulu'ya ceza, sanık Mediha Olgun'a beraat ve gazete sahibi Burak Akbay'ın dosyasının ayrıldığı kararla ilgili 165 sayfalık gerekçeli karar tamamlandı. Gerekçeli kararda, "Sözcü Gazetesinin özellikle 17-25 Aralık sürecinden sonraki yayın politikası haber içerikleri, internet haber sitesi üzerinden yapılan haberler ve kullanılan dil ve üslup incelendiğinde örgütün kullandığı yayın çizgisi ile aynıdır" denildi.

"ALGI FAALİYETLERİ SÖZCÜ GAZETESİ TARAFINDAN YAPILMAYA ÇALIŞILMIŞTIR"

Basının kamuoyunu aydınlatma görevi olduğu ancak haber kaynağını ve haberin içeriğini araştırmak zorunda olduğu kaydedilen gerekçede, "Tamamen uydurma, montajlanmış, hakkında yayın yasağı getirilmiş haberleri kamuoyuna sunmadan önce bu haberlerin gerçekliği konusunda araştırma yapma yükümlülüğü vardır. Örgütün algı faaliyeti çerçevesinde sunduğu tüm haberlerin bir kaç dakika sonra Sözcü Gazetesi'ne ait haber sitesinden hemen kamuoyuna duyurulması, basının kamuoyunu aydınlatma görevi kapsamında olmayıp, algı yürütme faaliyeti kapsamındadır. Üstelik Sözcü Gazetesi tarafından bu kapsamda algı içeren haberler bir kaç defa değil, yüzlerce olup uzunca bir zaman dilimine yayılmıştır. Böylelikle Zaman Gazetesi kapatılmasından sonra örgüt tarafından algı faaliyetlerini yürütme görevi Sözcü Gazetesi tarafından yapılmaya çalışılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

"FETÖ/PDY'NİN AMAÇ VE İDEALLERİNE HİZMET EDER VAZİYETTE OLDUĞU"

Gerekçede, "Sözcü Gazetesi'nin 17-25 Aralık sürecinden başlayarak 15 Temmuz 2016 tarihinden yaşanan darbe girişiminden sonra da devam eden haberleri bir bütün olarak incelendiğinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün amaç ve ideallerine hizmet eder vaziyette olduğu" kaydedildi. FETÖ'nün meşru hükümeti devirmek için girişmiş olduğu da kaydedilen gerekçeli kararda, "Sözcü Gazetesi'nin 17-25 Aralık sistemli ve organize operasyon, MİT TIR'larının durdurulması ve en son olarak da 15 Temmuz darbe girişimi dönemlerinde örgüte adeta can simidi olarak aynı algı faaliyetini üstlendiği, bu konuda yüzlerce algı içeren haberler kamuoyuna sistematik ve süreklilik içerecek şekilde duyurulduğu" belirtildi. Bunların gazetecilik faaliyeti kapsamında olamayacağı ifade edilen kararda, "örgütün tüm topluma yaymayı amaçladığı algının Sözcü Gazetesi tarafından yapıldığı" kaydedildi. Gerekçeli kararda, "Gazetenin her ne kadar örgütle arasında organik ve hiyerarşik anlamda bağ yok ise de kamuoyunda örgütün stratejileri doğrultusunda algı faaliyetleriyle bilerek ve isteyerek örgütün amacına hizmet ettiği, bu kapsamda Sözcü medya kurumunun FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yardım eylemini işlediği tüm dosya kapsamında toplanan delillerden anlaşılmıştır" denildi.

MAHKEME KARARINI 27 ARALIK 2019'DA AÇIKLAMIŞTI

27 Aralık'ta oy birliğiyle alınan kararda, gazetenin sahibi sanık Burak Akbay'ın savunmasının alınmamış olması, sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararının beklenmekte olmasını dikkate alarak, dosyasının ayrılmasına karar verilmişti. Gazetenin yazarları sanıklar Emin Çölaşan ve Necati Doğru, "FETÖ silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 3 yıl 6 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırılmıştı. İnternet sitesinin yayın yönetmeni sanık Mustafa Çetin ve gazetenin genel yayın yönetmeni sanık Metin Yılmaz da aynı suçtan 3 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanıklar Yücel Arı, Yonca Yücekaleli ve Bekir Gökmen Ulu hakkında ise aynı suçtan 2 yıl 1'er ay hapis cezası verilmişti. Sanık Mediha Olgun hakkında ise dosya kapsamı, toplanan deliller, atılı suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması dikkate alınarak beraatine karar verilmişti.