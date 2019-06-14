Sözcü gazetesi sahibi ve yazarları hakkındaki dava

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılanmasına, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınmasıyla devam ediliyor.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Metin Yılmaz, Necati Doğru, Mustafa Çetin, Yücel Arı, Gökmen Ulu, Mediha Olgun, Yonca Yücekaleli ve avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Emin Çölaşan SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Duruşmada CHP milletvekilleri Bülent Tezcan, Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray ve çok sayıda eski milletvekili duruşmayı izleyici olarak takip etti.

Yazılı savunmasını mahkemeye takdim ettiğini kaydeden sanık Emin Çölaşan, "FETÖ olayı, teröre destek verme olayı bizim gazetemize sığmaz. Teröre bilerek, isteyerek yardım etme suçları havada kalmıştır. Yazılı savunmamda bütün iddiaları çürüttüm." ifadelerini kullandı.

Sanık Necati Doğru da iddianamenin özensiz olduğunu ve ciddi bir şekilde yazılmadığını öne sürdü.

Kendisinin yazdığı 3 yazı nedeniyle suçlandığını kaydeden Doğru, "44 yıldır muhalefet yapan bir gazeteciyim. Mahkeme binalarına çok gittim yazdığım yazılardan dolayı. Savcılar iddianameleri doğru yazmışlardır, hakimler de adaletin süzgecinden geçirmişlerdir. Şimdi size gelirken aynı güvenle gelmiyorum. Size güvenmediğim için değil, bu kalitesiz faaliyetlere dayalı iddianamelere güvenmiyorum." şeklinde beyanda bulundu.

Hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Doğru, FETÖ'cüleri aklamaya çalışmadığını iddia ederek beraatini talep etti.

Duruşma sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

Mütalaa

Mütalaada, firari sanık hakkında Burak Akbay yönünden dosyanın ayrılmasına, diğer sanıklar Metin Yılmaz, Necati Doğru, Emin Çölaşan, Mustafa Çetin, Yücel Arı, Gökmen Ulu, Mediha Olgun ve Yonca Yücekaleli'nin "silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mütalaada, sanık Mediha Olgun hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin de uygulanması istendi.

Kaynak: AA