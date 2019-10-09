Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien ile bir telefon görüşmesi yaptı.



Görüşmede, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgenin tesis edilmesi ve bu alanda bundan sonra atılması öngörülen adımlar ele alındı. Görüşmede ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine 13 Kasım 2019 tarihinde Washington'a gerçekleştireceği ziyaretin gündemiyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.



Kalın, güvenli bölgenin amacının Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde Türkiye'nin sınırını terörist unsurlardan temizlemek ve mültecilerin evlerine dönüşünü sağlamak olduğunu, DEAŞ ile mücadelenin de kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA