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Sözcü Kalın: "Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacaktır"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacaktır" dedi.

13.04.2020 01:16 | Son Güncelleme: 13.04.2020 01:16
Sözcü Kalın:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir. Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımızın istifası kabul etmemiştir, kendisi görevine devam edecektir. Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacaktır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: İbrahim Kalın, Güncel
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