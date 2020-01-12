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Sözcü Kalın'dan 'ateşkes' değerlendirmesi

CUMHURBAŞKANLIĞI sözcüsü İbrahim Kalın, Libya ve Suriye'nin İdlib kentinde ateşkes sağlanmasına ilişkin, "Türkiye'nin izlediği barış diplomasisinin somut neticeleridir" dedi.

12.01.2020 11:07 | Son Güncelleme: 12.01.2020 11:07Sözcü Kalın'dan 'ateşkes' değerlendirmesi

CUMHURBAŞKANLIĞI sözcüsü İbrahim Kalın, ve Suriye'nin kentinde ateşkes sağlanmasına ilişkin, " 'nin izlediği barış diplomasisinin somut neticeleridir" dedi.

Sözcü Kalın, Twitter hesabından yatığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın yoğun çabalarıyla devreye giren Libya ve İdlib ateşkes anlaşmaları, Türkiye'nin izlediği barış diplomasisinin somut neticeleridir. Diplomasi bir süreç yönetimidir. Amaç, ülkemizin ve bölgemizin barış, güvenlik, istikrar ve refahını sağlamaktır." dedi.

ANKARA, -



Türkiye, İdlib, Libya, Güncel

Kaynak: DHA

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