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Sözcü Kalın'dan teyakkuz vurgusu

CUMHURBAŞKANI Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni vakaların panik ve karamsarlığa değil, tedbirleri daha sıkı uygulamaya sevk etmesi gerektiğini söyledi.

20.03.2020 00:11 | Son Güncelleme: 20.03.2020 00:11
Sözcü Kalın'dan teyakkuz vurgusu

CUMHURBAŞKANI Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni vakaların panik ve karamsarlığa değil, tedbirleri daha sıkı uygulamaya sevk etmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Sözücüsü İbrahim Kalın, koronavirüs vaka sayılarına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Kalın, "Yeni vakalar bizi paniğe ve karamsarlığa değil, tedbirleri daha sıkı uygulamaya sevk etmeli. Teyakkuzu elden bırakmıyoruz. Zor bir süreç ama birlikte başaracağız" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı, Güncel

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