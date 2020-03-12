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Sözcü Kalın: "(Koronavirüs tespit edilen hasta) Bu kişinin sağlık durumu iyi, karantinaya alınan...

Sözcü Kalın: "(Koronavirüs tespit edilen hasta) Bu kişinin sağlık durumu iyi, karantinaya alınan kişilerle ilgili de sorun söz konusu değil."

12.03.2020 19:18 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:18
Sözcü Kalın:
Sözcü Kalın: " ( Koronavirüs tespit edilen hasta) Bu kişinin sağlık durumu iyi, karantinaya alınan kişilerle ilgili de sorun söz konusu değil."

Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Sözcü, Güncel

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