Sözcü Kalın: "Öğrenciler, 23 Mart'tan itibaren bir hafta süreyle evden internet ve televizyon...
Sözcü Kalın: "Öğrenciler, 23 Mart'tan itibaren bir hafta süreyle evden internet ve televizyon kanalları üzerinden eğitimlerine devam edecekler.
12.03.2020 19:16 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:16
Sözcü Kalın: "Öğrenciler, 23 Mart'tan itibaren bir hafta süreyle evden internet ve televizyon kanalları üzerinden eğitimlerine devam edecekler."
Kaynak: AA
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