Sözcü yazarı Rahmi Turan, Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'linin Muharrem İnce olduğunu açıkladı

Sağlık sorunları için gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'da tedavi gören Rahmi Turan, " Beştepe'ye giden CHP'li kim?" sorusunun cevabını açıkladı. Turan o ismin Muharrem İnce olduğunu açıkladı. Bu açıklamanın ardından konuşan Muharrem İnce, "O kişi ben değilim. Eğer benim görüştüğüme dair bir belge varsa kendimi Taksim'de yakarım" şeklinde konuştu.

Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın ortaya attığı "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasının yankıları sürüyor. İddiası ile ilgili Sözcü'ye açıklama yapan Rahmi Turan, "Kaynağımın bana söylediğine göre, Saray'da Erdoğan'la görüşen CHP'li isim Muharrem İnce'ymiş. Hatta kaynağım İnce'nin hangi araçla geldiğini, saat kaçta Saray'a girdiğini, kaçta çıktığını dakika dakika söyledi. Ben de gazetecilik refleksiyle aldığım bu önemli bilgiyi köşemde isim vermeden yazdım." ifadelerini kullandı.

"TEDAVİM İÇİN LONDRA'DAYDIM"

Sağlık sorunları için gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'da tedavi gören Rahmi Turan iddiasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Uzun bir süredir tedavim nedeniyle Londra'dayım. Yani ortadan kaybolduğum falan yok. Son 2 gündür tedavimin yoğunluğu nedeniyle Türkiye'de olan bitenle çok ilgilenemedim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini de şimdi sizden öğrendim. O zaman Saray'a yakın kaynağımın bana söylediği ismi sizin aracılığınızla açıklamak istiyorum.

"ERDOĞAN'LA GÖRÜŞEN İSİM MUHARREM İNCE'YMİŞ"

Kaynağımın bana söylediğine göre, Saray'da Erdoğan'la görüşen CHP'li isim Muharrem İnce'ymiş. Hatta kaynağım İnce'nin hangi araçla geldiğini, saat kaçta Saray'a girdiğini, kaçta çıktığını dakika dakika söyledi. Ben de gazetecilik refleksiyle aldığım bu önemli bilgiyi köşemde isim vermeden yazdım. Gelinen durum, bu ismi açıklamamı şart koştu. Ama önemli bir şeyi belirtmek istiyorum. Bu görüşme ve isimler, kaynağımın iddiası. Ben de bu önemli iddiayı Türkiye gündemine taşıdım. Bakalım taraflar şimdi ne diyecek"

NE OLMUŞTU?

Sözcü yazarı Rahmi Turan, CHP'li bir ismin gizlice Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittiğini iddia etmiş ve Erdoğan'ın "Senin CHP genel başkanı olman lazım" dediğini öne sürmüştü.Konuyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beştepe'de bir CHP'li ile görüşme" iddialarını bir kez daha yalanlayarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert sözlerle tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir CHP'li benim makamıma gelmiş. Genel Başkan olabilirim diye benimle müzakere etmiş. Çok açık net kameralar karşımızda. Böyle bir şey olduysa ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, Bay Kemal de CHP'nin başından ayrılacak mı? O da kendisinin ortaya koysun. Buradan meydan okuyorum." ifadelerini kullanmıştı.