Haberler » Güncel » Sözde il sorumlusunun da bulunduğu 11 DEAŞ'lı yakalandı - Haber

Sözde il sorumlusunun da bulunduğu 11 DEAŞ'lı yakalandı

BALIKESİR'de DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, Irak'ın Anbar ilinde örgüt içinde çeşitli kademe ve pozisyonlarda görev yaptığı tespit edilen Irak uyruklu 11 şüpheli yakalandı.

28.12.2019 12:25 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:25 Sözde il sorumlusunun da bulunduğu 11 DEAŞ'lı yakalandı

BALIKESİR'de DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 'ın Anbar ilinde örgüt içinde çeşitli kademe ve pozisyonlarda görev yaptığı tespit edilen Irak uyruklu 11 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen DEAŞ soruşturması kapsamında, Irak'ın Anbar ilinde örgüt içinde çeşitli kademe ve pozisyonlarda görev yaptığı tespit edilen Irak uyruklu 11 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince tespit edilen adreslere dün düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 1 kişi de İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında bir kişinin sözde 'hakim' (il valisi) olarak bir dönem il sorumlusu olarak görev yaptığı ve Balıkesir'de bulunan Irak uyruklu kişilerle bağlantılı olduğu ve örgütle aktif olarak görüştüğü öğrenildi. Yine operasyonlarda yakalanan diğer kişiler arasında da 2 askeri emir, bir lojistik sorumlusu, patlayıcı uzmanı bir kişi, savaşçı konumunda faaliyet gösteren 6 kişinin de bulunduğu bildirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.



Balıkesir, Irak, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:26   Otomobilin yayaya çarpma anı kamerada - Haber
13:26   Konya'da otobüs yayaya çaptı: 1 ölü - Haber
13:26   Tekirdağ'da "Vergi Bilinci ve Vergiye Gönüllü Uyum" konferansı düzenlendi - Haber
13:25   Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yılbaşı tatili yoğunluğu - Haber
13:25   Tekirdağ'da 500 litre kaçak içki ele geçirildi - Haber
13:04   "Baharın müjdecisi" kardelen ve çiğdemler erken çiçek açtı - Haber
11:50   Son dakika: Somali'de bombalı araçla saldırı! 2'si Türk vatandaşı 80 kişi yaşamını yitirdi - Haber
10:03   Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ne konuştu: Sigara haramdır - Haber
08:47   Kar İstanbul'a bugün düşüyor! Meteoroloji saat verdi - Haber
23:50   Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı! - Haber
28.12.2019 13:27:05