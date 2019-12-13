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Sözde Pontus soykırımına sert tepki Açıklaması

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Abdülhamid Han Kültür Derneği, 6-8 Aralıkta Atina'da düzenlenen sözde Pontus soykırımı konferansına tepki gösterdi.

13.12.2019 11:21 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:25Sözde Pontus soykırımına sert tepki Açıklaması
'nın ilçesinde bulunan Abdülhamid Kültür Derneği, 6-8 Aralıkta Atina'da düzenlenen sözde Pontus soykırımı konferansına tepki gösterdi.

Dernek Başkanı Turgay Yazıcı, bu konferansa bazı Türklerin de davet edildiğini belirterek, "Böyle bir şeyin olup olmadığı araştırılsın, varsa bunlar derhal Türk vatandaşlığından çıkarılsın" dedi.

Yazıcı, "Abdülhamid Han Derneği, vatanını, milletini, bayrağını, maneviyatını her şeyin üzerinde gören bir neslin yetişmesi adına mücadele etmekte. Bizim gayemiz milli tarih şuuru ile bir gençlik yetiştirmek ve yeniden büyük bir Türkiye idalinde nokta kadar olsa da fayda sağlamak. Bildiğiniz üzere Pontuslar Federasyonu Yunanistan'da 6-8 tarihlerinde bir sözde soykırım semineri düzenledi. 3 Türk vatandaşı da konferansa davet edildi. Bu konferansa davet edilen şahsiyetlerin gidip gitmediğinin tespit edilmesini, şayet gittiselerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılmasını talep ediyoruz. Biz bu milli meselerde kendimize görev tayin ettik. Önce Yunanistan'ın 1821, 1831 tarihleri arasında Mora'da 200 bin Müslümanı katlettiklerinin hesabını vermesini, daha sonra 1912'de Balkan savaşlarında 5 milyon insanın katedilmesinin ve yer değiştirilmesinin hesabının verilmesini, 1963'te Kıbrıs'taki yaptıkları katliamın hesabını vermesini istiyoruz. Yunanistan Pontus Federasyonuna bir çift sözümüz var. Tarihi çok iyi biliyorlarsa, Sadece onların adıyla 1919'da yapılan soykırımla değil, Mora'dan başlayalım biz bu işe. 1974 Kıbrıs barış harekatına kadar yapılan katliamlara bakalım. Biz iki komşu ülkeyiz, ama burada Yunanistan devletine 1897, 1922 ve 1974 Kıbrıs barış harekatını iyi anlamalarını ve son olarak 1996'ta Kardak olayını iyi özümsemelerini söylüyoruz" diye konuştu. - BURSA

İnegöl, Bursa, Han, Güncel

Kaynak: İHA

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