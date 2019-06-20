Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi Evrim'e 141 kez ağırlaştırılmış müebbet

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimini yöneten sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski tuğgeneral Hakan Evrim, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum oldu.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen 224 sanıklı Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı.

Sanıklar arasında yer alan sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi Hakan Evrim, 141 kez ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimini yöneten Akıncı Üssü Komutanı eski tuğgeneral Evrim'in örgütle ilk teması lise öğrencisi olduğu döneme dayanıyordu.

Örgütle bağını Hava Harp Okulundaki eğitimi sırasında da sürdüren Evrim, o dönem örgüte mensup öğrencilerin aralarında "Kaptan" diye bahsettikleri terörist başı Gülen'i ziyaret edip sohbetlerine katıldı.

Örgütün sadık militanlarından Evrim, 2014'e kadar firari FETÖ'cü Adil Öksüz'e, o tarihten darbe girişimine kadar olan sürede ise FETÖ'cü Kemal Batmaz'a bağlı olarak örgütsel faaliyetlerini sürdürdü.

Darbe girişiminin başarıya ulaşması halinde Evrim, "Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı" olacaktı.

1 Kasım 2015'teki milletvekili genel seçimlerinin ardından örgütün aldığı "darbe" kararı doğrultusunda yapılan hazırlık toplantılarında, kendisinin komutanı olduğu Akıncı Üssü, kalkışmanın merkezi olarak belirlendi.

FETÖ'cü Evrim, darbe hazırlıkları kapsamında 13 Temmuz 2016'da Ahmet Tosun'la F-16'yla Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'ne giderek, uçağa hedefleri hatasız vurmayı sağlayan sniper cihazı taktırdı. Bu şekilde darbe girişimi sırasında uçakların hedefini tam isabetle vurabilmesi sağlandı. Evrim, Diyarbakır'daki üssün komutanı eski tuğgeneral Deniz Kartepe ile oradan darbeye katılacak F-16 uçaklarının planlamasını yaptı. Ertesi gün Evrim, Özel Harekat Daire Başkanlığını vuran Mustafa Azimetli"ye 27 adet F-16 uçağına mühimmat yüklenmesi emrini verdi. Aynı gün kışladaki askerlerden Yuva 4 misafirhanesinin temizlenmesini, yatak takımlarının değiştirilmesini ve odaların hazırlanmasını istedi. Darbe teşebbüsü sırasında derdest edilip üsse getirilen komutanlar buralarda rehin tutuldu.

Evrim, darbeye hazırlık faaliyetleri kapsamında 15 Temmuz'da havanın sıcak olmasını bahane ederek, bayrak töreninin saat 14.00'te yapılması emrini verdi, FETÖ'cü olmayan personeli evlerine gönderdi, örgüt mensubu pilotları mesaiye çağırdı.

Akıncı Üssü nizamiyelerine FETÖ mensubu askerleri yerleştiren Evrim, üsse girebilecekler listesinde ismi bulunmayan ve "yurtta sulh" parolasını bilmeyen askerlerin içeri alınmamasını emretti.

Evrim, darbenin sivil yöneticileri Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Harun Biniş ve Hakan Çiçek'in alınmasını sağladı. Saat 15.00'ten sonra Akın Öztürk, Kubilay Selçuk, Ünsal Coşkun, Ömer Faruk Harmancık, Ahmet Özçetin, Mehmet Fatih Çavur ile FETÖ'nün sivil kanadına mensup Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş ile 143. Filo'da toplantı yaptı. Bu toplantıda, hangi noktaların uçak ve helikopterle vurulacağına kararlaştırıldı.

Evrim'in, filo koridorlarında darbenin sivil yöneticilerinden Kemal Batmaz'la karşılaştığında, baş selamı vermesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Darbe gecesi ölüm yağdıran FETÖ'cü pilotlara örgütün talimatlarını ileten Evrim, üsse gelen helikopterlerin de "yurtta sulh" parolasıyla iniş yapabileceğini kuledeki personele iletti.

Kaynak: AA