Sözen'dan Davutoğlu'nun açıklamalarına tepki

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasını eleştirmesinin çok talihsiz bir açıklama olduğunu belirterek, bu açıklamayı terör sevicilerine ve destekçilerine açıkça verilmiş bir destek olarak gördüklerini ve siyasi kaygılarla yapılmış talihsiz bir açıklama olduğunu söyledi.



HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasının tamamen hukuk çerçevesi içinde yapıldığını belirten Ziya Sözen, bu belediye başkanlarının PKK-KCK'ya hizmet ettiğini, devletin kaynaklarını PKK'ya aktardıklarını en iyi bilen kişinin Ahmet Davutoğlu olduğunu dile getirdi. Sözen, "Ahmet Davutoğlu bu açıklaması ile biz şehit ailelerini üzmüş, incitmiş ve rencide etmiştir. Ahmet Davutoğlu bu sözleriyle Yasin Börü'nün katillerine, Aybüke öğretmenin katillerine, Ayaz ve Nupelda'nın katillerine destek vermiştir. Bu açıklama vatansever olarak tanıdığımız Ahmet Davutoğlu'nun vatanseverliğine gölge düşürmüş, PKK sempatizanlarını sevindirmiştir. Bu talihsiz açıklamayı kınıyoruz. Ahmet Davutoğlu'nun bu açıklaması terör operasyonlarına destek veren sözde akademisyenlerin açıklamasından farksız olmamıştır. HDP'li belediye başkanları her yönüyle PKK'ya aleni şekilde destek verirken, Ahmet Davutoğlu'nun bunu görmemesi çok büyük bir talihsizliktir. Ahmet Davutoğlu daha net ifadeler kullanmalıdır. HDP'li belediye başkanlarının tutum ve davranışları doğru ise o zaman bölgede PKK'ya karşı yapılan operasyonlar mı yanlış? Devletimizin PKK'lılara karşı yaptığı uygulamalar mı yanlış? Çünkü bizim nazarımızda PKK ne ise, PKK'ya destek verenlerde aynıdır. Bu sözler bu ülkede başbakanlık yapmış, Dışişleri Bakanlığı yapmış birine asla yakışmamıştır" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA