Sözer Sayan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde CHP Iğdır belediye başkan adayı Sözer Sayan oldu. CHP adayı Sözer Sayan, Iğdır belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Iğdır belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan CHP Iğdır belediye başkan adayı Sözer Sayan ile ilgili seçim sonuçları ve Iğdır belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. CHP Iğdır belediye başkan adayı Sözer Sayan oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Iğdır belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Iğdır aday yarışı ve Iğdır seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Iğdır Seçim Bilgileri

Iğdır belediyesi için toplam sandık sayısının 170 olduğu belirlendi.

Iğdır belediyesi için açılan sandık sayısının ise 169 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Iğdır belediyesi için katılım oranının ise % 82,19 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Iğdır toplam seçmen sayısının ise 56.116 olduğu belirlendi.

Iğdır belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 46.124 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

CHP Iğdır Belediye Başkan Adayı Sözer Sayan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Iğdır belediye başkan adayı olarak gösterilen Sözer Sayan, Iğdır yarışında % 2,29 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Sözer Sayan toplamda 1.014 adet oy sayısına ulaştı.

Sözer Sayan Kimdir?

CHP'nin Iğdır Belediye Başkan adayı Sözer Sayan, 1953'te Iğdır'da doğdu. Hava Kuvvetleri Hava Teknik Okulundan 1974'te astsubay olarak mezun olan Sayan, İngiltere, Fransa ve ABD'de askeri eğitimler aldı. 1994'te emekliliğe ayrılan ve müteahhitlik yapan Sayan, evli ve 4 çocuk babasıdır.

CHP Iğdır belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.