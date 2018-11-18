Sözeri: 'İlhan Cavcav'ın Anıları Hedefimizi Hatırlatıyor'

Erkan Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İlhan Cavcav 'ın hatırasının adının verildiği tesiste yaşamaya devam ettiğini belirterek, "Kulübün her yerinde duayen başkanımızın hatırası, fotoğrafları var. Onun futbolu, kulübü ne kadar sevdiğini biliyoruz. İlhan Cavcav'ın anıları hedefimizi hatırlatıyor. Fotoğrafları, kupaları gördükçe de motivasyonumuz artıyor." ifadelerini kullandı.

Sezon sonunda şampiyon olacaklarını savunarak, elde edecekleri kupayı İlhan Cavcav'ın mezarına götüreceklerini tekrarlayan Sözeri, "Bu bizim için tarihi bir amaç. Camiaya, özellikle de Türk sporu için büyük katkıları olan İlhan Cavcav'a bunu borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Futbolcularımız da bu sorumluluğun, yaşayacakları tarihin farkında." diye konuştu.

"Yönetim, futbolcular ve bizden kurulu bu ekibin kırmızı-siyahlı takımı hak ettiği lige çıkaracağına inanıyorum." ifadesini kullanan Sözeri, şunları kaydetti:

"Hedefimiz belli, bundan zerre geri adım atmadan yolumuza devam edeceğiz. Futbolcularımız gerekli kalite ve tecrübeye sahip. Aldığımız yenilgiden sonra her puanın ne kadar önemli olduğunu artık daha iyi biliyorlar. Kulübümüzde çok fotoğraf var. Bu sezon sonundaki mutluluk fotoğrafı da kulüpteki müstesna yerine çok yakışacak."