Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Sözleri tepki çeken imam 'yanlış anlaşıldım' dedi - Haberler

Sözleri tepki çeken imam 'yanlış anlaşıldım' dedi

DİYARBAKIR'da imam Abdulbari Y.'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında camiden yaptığı anonsta sokak hayvanlarından koronavirüs bulaşabileceği sözleri tepkiye neden oldu.

25.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:41
Sözleri tepki çeken imam 'yanlış anlaşıldım' dedi

DİYARBAKIR'da imam Abdulbari Y.'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında camiden yaptığı anonsta sokak hayvanlarından koronavirüs bulaşabileceği sözleri tepkiye neden oldu. Müftülüğün hakkında soruşturma başlattığı Abdulbari Y., tepkiler üzerine hayvanlara merhamet konulu bilgilendirme yapıp, sözlerinin yanlış anlaşıldığını öne sürdü.

Merkez Sur ilçesinin kırsal Kozan Mahallesi'nde imamlık yapan Abdulbari Y., küresel salgın koronavirüse karşı cami hoparlöründen vatandaşları Kürtçe uyardı. İmam Abdulbari Y.'nin uyarı konuşmasındaki sokak hayvanlarından koronavirüs bulaşabileceği sözlerini içeren video, Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) tarafından sosyal medyada paylaşılınca tepki çekti. Abdulbari Y. hakkında müftülük tarafından soruşturma başlatıldı.

Tepkiler üzerine imam Abdulbari Y., ikinci uyarı anonsu yaptı. Abdulbari Y., Kürtçe ve Türkçe olarak camiden yaptığı ikinci uyarısında İslamiyet'te hayvanlara merhamet üzerine bilgi verdi.

'YANLIŞ ANLAŞILDIM'

Abdulbari Y., konuşmasında ilk konuşmasındaki sözlerinin bir bölümünün alındığını ve yanlış anlaşıldığını savundu. Abdulbari Y., şunları söyledi:

"Kardeşlerim, dün yaptığım konuşmada bir yanlış anlaşılma oldu. Hayvanlara karşı merhametli olun ve onlara zarar vermeyin. Ben sadece temizlikten bahsettim, yanlış anlaşıldı. Peygamber efendimiz buyuruyor ki 'Yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin."

MAHALLE HALKI İMAMA DESTEK VERDİ

Mahalle halkı da sözlerinin çarpıtılarak verildiğine inandıklarını belirtikleri imama destek verdi. Mahalleli, söz konusu anonsun Miraç Kandili'nin olduğu gün yarım saatlik konuşmanın içerisinden alınan bir bölüm olduğunu ifade etti.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Miraç Kandili, Kozan, Sur, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Sincan Cezaevi’nde bir tutukluda korona bulunduğu iddiasına yalanlama Haberler
Sincan Cezaevi'nde bir tutukluda korona bulunduğu iddiasına yalanlama
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Haberler
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi
Askerler için alınan virüs önlemlerinin videosu paylaşıldı! Yemekhane detayı dikkat çekti Haberler
Askerler için alınan virüs önlemlerinin videosu paylaşıldı! Yemekhane detayı dikkat çekti
ABD’de tablo ağırlaşıyor! Vaka ve ölüm sayısı arttı Haberler
ABD'de tablo ağırlaşıyor! Vaka ve ölüm sayısı arttı
İstanbul’da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat Haberler
İstanbul'da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti Haberler
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı Haberler
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:58: Zonguldak ve Karabük'te maske üretimi başladı - Haber 17:58: Kerkük'te koronavirüs vakası görülen kasaba karantinaya alındı - Haber 17:58: Azerbaycan'da koronavirüsten ikinci ölüm - Haber 17:57: Diyarbakır polisinden 'evde kal' klibi - Haber 17:57: Belediyeden ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşlara para yardımı - Haber 17:43: Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır - Spor 17:39: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı - Haber 17:00: ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi - Haber 16:54: Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Haber 16:27: Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı - Haber 16:16: Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım - Haber