Sözleşmeli ASDEP alımı sözlü sınavı ertelendi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 16 Mart'ta başlayacak sözleşmeli Aile Sosyal Destek Personeli (ASDEP) alımı sözlü sınavının ertelendiği duyuruldu.
13.03.2020 17:50 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:50
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 16 Mart'ta başlayacak sözleşmeli Aile Sosyal Destek Personeli (ASDEP) alımı sözlü sınavının ertelendiği duyuruldu.
Bakanlığın Twitter adresindeki açıklamada, 6 Mart Cuma günü duyurusu yapılan ve 16 Mart 2020'de başlaması planlanan sözleşmeli ASDEP alımı sözlü sınavının, yeni tip koronavirüse karşı tedbirler kapsamında bir sonraki açıklamaya kadar ertelendiği bildirildi.
Bakanlığın Twitter adresindeki açıklamada, 6 Mart Cuma günü duyurusu yapılan ve 16 Mart 2020'de başlaması planlanan sözleşmeli ASDEP alımı sözlü sınavının, yeni tip koronavirüse karşı tedbirler kapsamında bir sonraki açıklamaya kadar ertelendiği bildirildi.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Haberler
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
Haberler
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Haberler
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Haberler
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Haberler
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Haberler
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
Haberler
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi